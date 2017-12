Alta Frp og Alta Venstre størst i Nord-Norge

nyheter

Raymond Londal, leder i Alta Venstre og sentral i sykehusaksjonen, har tidligere oppfordret om at de som kjemper for utredning av sykehusstrukturen samt akutt- og fødeavdeling til Alta, til å melde seg inn i lokallaene til Venstre og Frp i Alta. Begge lokallagene har stått på i kampen for helsetilbudet uten å vike en tomme, og nå kan sterke lokallag få betydning når Venstre, Frp og Høyre setter seg ned over nyåret for å forhandle om en regjeringsplattform.

– Julefreden har senket seg. Vi har mye å glede oss over. Det har vært et langt og aktivt år, blant annet med to imponerende folketog en fantastisk postkortaksjon, skriver Londal på Facebok.

På meldingen sin over gleden over dette engasjementet i Alta viser han til at Alta Venstre nylig passerte Tromsø Venstre i antall medlemmer, og er med det det største lokallaget i Venstre i Nord-Norge. Også Alta Frp troner på topp i medelmsstørrelse innen sitt parti i landsdelen..

– Så får vi krysse fingrene for at det gir oss det lille ekstra med fordeler 2. januar, skriver Londal med tanke på regjeringsforhandlingene hvor kravet om en helhetlig sykehusutredning vil bli spilt inn både av Venstre og Frp.