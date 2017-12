– Bryter stortingsløfte om klinikk-ledelse i Alta

nyheter

Sammen med ordfører Monica Nielsen og Svein Berg (Frp) går Venstres Trine Noodt hardt ut mot det de mener er brutte løfter gitt av Stortinget. Bare dager etter at Stortinget sa nei til dokument-8-forslaget om full utredning av sykehusstrukturen, men samtidig imøtekom flere krav fra Alta-regionen på framtidig organisering av helsetilbudet, er det første løftebruddet en realitet. Det blir ingen stedlig ledelse i Alta, kun en avdelingsleder. Det misvisende navnet Alta nærsykehus forsvinenr til fordel for nytt navn; Klinikk Alta. Den skal ifølge stortingsdebatten likestilles med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes og da med stedlig ledelse, noe som ble formidlet fra Stortingets talerstol.

– Vi kjenner på at vi blir aktivt motarbeidet. Det finner vi oss rett og slett ikke i. Som ordfører i Finnmarks mest folkerike region kjenner jeg på både frustrasjon og sinne. Alt som skal gi et bedre og likeverdig helsetilbud i Alta-regionen har vært og er en kamp, sier en svært skuffet ordfører Monica Nielsen dagen før julaften.

Rasende ordfører

Alta-ordføreren er ikke alene om å øse ut sin frustrasjon etter at Finnmarkssykehuset i en stillingsannonse i ulike medier har gått ut å bedt om søkere til å lede Klinikk Alta. Stillingsannonsen er tydelig på at det kun er snakk om en avdelingsleder underlagt Klinikk Hammerfest.

– Jeg forstår ingentingting, sier helse sosialpolitisk talsperson i Alta Frp, Svein Berg før han fortsetter:

– Alle vi som fulgte stortingsdebatten om dok-8-forslaget hørte fra flere parti og representanter som utgjorde flertallet at Alta skulle sikres et forsvarlig helsetilbud gjennom en organisering, blant annet gjennom tilbudet i Klinikk Alta med stedlig ledelse. Det ble understreket at vi ville få tre likestilte klinikker, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Nå viser det seg at dette kun er snakk, og at skriftlig vedtak og merknader slett ikke tilsier det innbyggerne er blitt lovet. Mitt spørsmål er hvilke av de andre lovnadene som ikke blir fulgt opp når Helse Nord og Finnmarkssykehuset tydeligvis gjør de som selv vil, og ikke det Stortinget ønsker.

– Skal på plass

Ordfører Monica Nielsen forteller at politikerne i Alta forlanger at Stortingets løfter følges opp. Hun vil nå gå i møte med Helse Nord, og en henvendelse til helseministeren sendes i disse dager med anmodning om møte.

– På disse møtene vil jeg være overtydelig på lovnadene som er gitt, og på at de må infris, sier Nielsen.

I likhet med Frp og Svein Berg og flere andre Alta-politikere reiser hun spørsmål om hvem som bestemmer i Helse Norge.

– Lakmustesten er om det er Stortinget som bestemmer nivået i helsetjenestene eller byråkratene? Står helseforetakene over Stortingets lovnader og vedtak? Svare bør være nei, og ministeren må instruere Finnmarkssykehuset til å følge det som er vedtatt. Det forventer folk i Alta og Kautokeino etter mange lovnader, og det som ble sagt i debatten under dok-8-forslaget. Med det som nå skjer er det legitimt å stille spørsmål rundt foretaksmodellen, påpeker Alta-ordføreren som hevder hun har sine partifeller i Finnmark Ap i ryggen når hun krever Klinikk Alta med en selvstendig stedlig ledelse på linje med Hammerfest og Kirkenes.

Mister motet

Venstres Trine Noodt har stått framst i kampen for fødeavdeling og akuttilbud i Alta, og har fortsatt et berettiget håp om at det skal foretas helhetlige og grundige utredninger før sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fastlegges.

– Jeg blir dessverre motløs av stadig lovnader som i neste øyeblikk brytes. Lovnadene er ingenting verdt. Selv smulene vi er lovet med hensyn til bedrede helsetjenester feies vekk. Heller ikke egen stedlig klinikk-ledelse innfris. Det kunne like godt hete Klinikk Hammerfest avdeling Alta. Klinikk Alta blir nå like misvisende som navnet Alta nærsykehus var, påpeker Noodt.

Hun håper motet og kampviljen vender tilbake etter en god juleferie.

– Var det ikke sånn at Stortinget vedtok å ikke utrede, men i stedet skulle imøtekomme kravene fra Alta-regionen gjennom flertallsmerknader som skulle garantere forbedringer? Men løfter som brytes er vi jo dessverre blitt godt vant til når det gjelder alt som har med denne saken å gjøre. Store glitrende ord, men det koker ned til et kun høyst nødvendig tilbud, og at det vi har/får i Alta er og blir en underavdeling av Hammerfest sykehus.

Spill for galleriet

Politikerne Altaposten har vært i kontakt med peker spesielt på at helseminister Bent Høie og Høyre på Stortinget har lovet konkrete forbedringer, blant annet en Klinikk Alta med stedlig ledelse.

– Det hjelper ikke med fromme ønsker og håp om en løsning en gang i fremtiden fra politisk hold. Så lenge ingen utredning gjøres og Altas befolkning blir holdt som gissel i form av pasientgrunnlag for Hammerfest sykehus, kommer vi ingen vei med noe som helst, sier Noodt.

– Når enkelte parti, jeg skal ikke nevne dem med navn, sier en ting i debatten i Stortinget og samtidig aksepterer at det motsatte skjer i virkeligheten, ja, da kan vi med rette spørre om hvem som bestemmer. Det er helt tydelig at noen bruker store ord for å roe folk i Alta og Kautokeino. Det sies en ting, men gjøres noe helt annet, er Svein Bergs analyse.

Hva er lovet?

Før og under debatten om dok-8-forslaget ble det lovet flere ting, men når det gjeler skriftlige merknader ble følgende sagt om Alta-organiseringen:

«Flertallet vil presisere at det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta, at det kommer CT/MR i Alta i løpet av 2019, og at det i denne sammenheng etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, noe som gjør at en kan starte trombolyse-behandling ved slag i Alta».

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som med sine partifeller var en del av flertallet som stemte ned dok-8-forslaget og flertallsmerknadene avholdt avholdt en pressekonferanse i Tromsø før valget. Da snakket han om en plan for fremtidens Alta Nærsykehus, som altså nå er døpt om til Klinikk Alta. Her lovet Gahr Støre følgende på vegne av Ap:

«Det skal være reell stedlig ledelse ved Alta nærsykehus, altså en plassjef med operativt ansvar for Alta Nærsykehus.»

I dag er det også en avdelingsleder for poliklinikken i Alta som rapporterer videre. Avdelingslederen er på nivå fire, og rapporter til Hammerfest. Den nye avdelingslederen flyttes ifølge utlysningen et hakk opp og blir leder med «bare» to nivå over seg. Ifølge Finnmarkssykehuset er dette å betrakte som stedlig ledelse.

Altaposten har via kommunikasjonssjef Ivar Greiner i Finnmarkssykehuset fått en fyldig kommentar på at lederstillingen i Alta lyses ut på nivå 3 av fiire, og vil være underlagt ledelsen ved Hammerfest sykehus. Hovedbudskapet ti Greiner er at at Finnmarkssykehuset planlegger organiseringen i tråd med Stortingets ønske samt vedtak og merknader i dok-8-forslaget. Organiseringen er styrebehandlet i Finnmarkssykehusets styre. Altaposten kommer tilbake med en presentasjon av hele tilbakemeldingen fra Greiner og FS i en egen sak.