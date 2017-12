– Alta får det som er lovet

nyheter

– Bryter stortingsløfte om klinikk-ledelse i Alta Noodt hevder Altas befolkning holdes som gissel for å gi pasientgrunnlag for Hammerfest sykehus.

Kommunikasjonssjef Iver Greiner registrerer at det er kommet reaksjoner på stillingsutlysningen hvor leder av Klinikk Alta kun skal væe på ledelsesnivå tre av fire. Han avviser løftebrudd.– Det vi planlegger nå er i tråd med komiteens flertalls bemerkninger. I behandlingen av dokument-8-forslaget viser komiteens flertall at prosjektet «Alta Nærsykehus», som nå blir til Klinikk Alta, skal realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåvaerende Alta helsesenter, i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Spesialisthelsetilbudet i Alta får dermed samme navn som Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Det blir Klinikk Alta, og det blir stedlig ledelse i Alta, skriver Greiner i en epost til Altaposten.

Leder på nivå 3

Kommunikasjonssjefen forklarer at Finnmarkssykehuset har fire ledernivå: direktør (nivå 1), klinikksjef (nivå 2) avdelingsleder (nivå 3) og enhetsleder (nivå 4).

– I Finnmarkssykehuset er lederne i dagens organisering i Alta og Karasjok på nivå 4 og inngår ikke i ledergruppen for Hammerfest Dette vil endres. Vår framtidige organisering er vedtatt i styret og i tråd med komiteeens merknader. I Klinikk Alta vil det somatiske tilbudet (altså unntatt psykisk helsevern og rus) organiseres med egen avdelingsledere. Dette er viktig for pasienttilbudet, da det ikke er all behandling vi kan tilby i Alta. Når ytterligere tjenester enn hva vi kan tilby i Alta er nødvendig, vil den gis i Hammerfest. Derfor må tjenesten være en integrert del av Hammerfest sykehus, med egen stedlig ledelse i Alta, som del av ledergruppen for Hammerfest sykehus, forklarer Greiner.