Disse bidro til at Erle (3) og familien får den lenge etterlengtede spesial-bilen

Altaposten omtalte tidligere i dag at næringslivet i Alta har valgt å stille opp for den tre år gamle, multihandikappede jenta Erle og hennes familie. Under ser du lista over bedriftene som deltok i spleiselaget. To av aktørene ønsket å være anonyme.

Byggmester Bengt Andersen AS

Altafjord Oppdrett

Thermoglass AS

Nordlysbyen Eiendom AS

Sentrum Blomster Alta AS

Elkjøp Alta AS

Blikk & Sveis AS

Hurtigtrykk Alta AS

Sport 1 Alta

GK Inneklima AS

GK Rør AS

Finnmark Motorsenter AS

Alta Lastebilsentral AS

Finnmark Sand AS

Mona Salongen AS

Techs Alta AS

Brødrene Ek AS

Firma Roar Johansen

Årøy Bygdelag

Fysikalsk terapi og behandlere

El-Installatøren Alta AS

SmartDok AS

Alta Bilskadesenter AS

Sentrumsgrillen AS

Fagmøbler AS

Knudsengården AS

GT Maskin AS

Mathisens Landbruksservice AS

K.Ek AS

BJ Fritid AS

JOSI Eiendom & Consulting AS

Locktech Alta AS

Pedersen varmeservice AS