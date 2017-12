– Er det virkelig nødvendig å knuse flere ruter

nyheter

Hytteeier Trond Heggeli kunne torsdag konstatere at innbruddstyver hadde gått løs på bilen hans på Sarves, helt nede ved E6.

– De har tydeligvis vært ute etter den nye DAB-radioen min, men har i iveren knust både en siderute og bakruta. Jeg kan ikke skjønne at det er nødvendig å ødelegge mest mulig. Det utarter seg til rent hærverk, sier Heggeli, som torsdag anmeldte innbruddet.

Han medgir at det naturligvis kan handle om både rus og manglende sinnemestring, men sliter med å se hvorfor de går løs på bakruta med en hammer, når målet åpenbart er tyveri av radioen.

– Nå har det ikke gått helt etter planen for tyvene. Hammeren knekte og havnet inne i bilen. De heller ikke har skjønt hvordan de tar med seg DAB-radioen, men man sitter jo som privatperson igjen tilbake med en egenandel som svir. Det blir ganske meningsløst å opptre på denne måten, mener Heggeli, som har mistanke om at innbruddet skjedde onsdag kveld. Han tar gjerne imot tips hvis noen har sett det hele.

For en del år tilbake var mange plaget av uro og innbrudd, men de siste årene har Sarves vært et rent paradis.

– Det har vært fredelig og flott for oss hytteeiere. Den freden var brutt da jeg fikk en telefon torsdag. Det er all grunn til å advare folk og kanskje be dem ta en tur opp til Sarves for å sjekke at alt er ok, sier Heggeli.