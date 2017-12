– Løse gjenstander er livsfarlige

nyheter

– Løse gjenstander i bilen, enten det er nettbrett eller en hyggelig julegave, kan ta liv i en kollisjon. Tenk derfor sikkerhet når du skal pakke bilen i forbindelse med årets juleferie, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, i en pressemelding.

Det er nemlig slik at et løst nettbrett vil ha en kraft på 24 kg ved en bråstopp i 50 km/t? Økes farten til 70 km/t, vil kraften bli 36 kg, og ved 100 km/t er vi oppe i en kraft på hele 96 kg.

Usikret last dreper

– Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak slynges fremover. Dette utgjør en stor fare for fører og passasjerene. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker, sier Ranes.

Budskapet er at all last må sikres forsvarlig før du starter kjøringen.

– Vi vil ha alle trygt fram og tilbake i jula, avslutter Ranes.

Nyttig tips

Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet. Bør sikres med stropper eller bagasjenett. Oppbevar små gjenstander i hanskerommet eller under setet