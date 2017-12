Veterinærer: – Ta kontakt med kommunen hvis det er akutt

nyheter

Det er den klare beskjeden fra Alta dyreklinikk. I et åpent brev til bondelag, bonde- og småbrukerlag, produsentlag, hunde- og hesteklubber i kommunen, gir de syv veterinærne en usminket hilsen til de som får akutt behov: – Ta kontakt med Alta kommune.

Henviser til loven

De henviser til dyrehelsepersonelloven som klarlegger kommunens ansvar:

– Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

– Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Veterinærene ved Alta Dyreklinikk har fra 1. januar 2018 ikke lenger avtaler med Alta kommune om veterinærvakt utenom arbeidstid, fastslås det.

Avtaler ikke på plass

– Bakgrunnen til dette er at Alta kommune ikke har fått på plass nye avtaler om veterinærvakt fra 1. januar 2018. Veterinærene som ønsker delta i vakta, har søkt om støtte til dagpraksis for alle veterinærene som får avtale om veterinærvakt i kommunen, heter det. De mener dagpraksis henger sammen med vaktordningene.

– Skal veterinærer kunne være med på en vaktavtale utenfor normal arbeidstid, så må det være oppdrag/støtte på dagtid. Hverdagene har ujevn tilgang på oppdrag. I stordyrpraksis (består i hovedsak av ku) er trenden at ca en tredjedel av bøndene de siste to årene har begynt å inseminere selv etter kurs fra Geno. Det betyr mindre inntjening for veterinærene. Sykebesøk kan aldri planlegges, og det er svært lite oppdrag på forebyggende helsearbeid hos storfe. På den annen side kan det plutselig være en dag med mange oppdrag, og akuttbesøk samtidig i Langfjorden, Gargia og på Årøya, og akuttoperasjon på klinikken og bemanninga må ha høyde for dette, heter det i brevet.

Behandles til våren

De siste årene har det vært problemer med å skaffe veterinærer til vikariater og det har vært tynt med muligheter for å dra på kurs og ferier. Alta kommune har i dag tre ansatte veterinærer tilgjengelig fra kl 08.00-16.00 på hverdager.

– Under møtet 8. desember kom det frem at kommunen vil ha saken om kommunal støtte oppe i kommunestyret, og dette kan tidligst komme opp i midten av mars 2018. Det vil altså si at Alta er uten veterinærvakt i alle fall fra 1. januar til 31. mars 2018, fastslår de. I dag 20. desember fikk svar fra Alta kommune om at de ikke godtar tilbudet, og at anbudskonkurransen er avlyst.

Veterinærene som har skrevet under brevet, og er tilknyttet Alta Dyreklinikk, er Lena Iversen Kaasen, Vibeke Elvenes, Heidrun Roksvåg Sandve, Tonje Berg, Hanne Aakerholm, Tore Simensen og Vigdis Korbi.