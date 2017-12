– Går ut over dyrene

nyheter

– Dette er en alvorlig situasjon for bøndene og andre som er avhengig av akutthjelp fra Alta dyreklinikk, medgir leder Lasse Johnsen i Alta bondelag.

– Merkelig

Han er i dag blitt kjent med at Alta kommune kan stå uten avtale med veterinærene fra nyttår.

– Jeg synes det er merkelig at man ikke har klart å lande en avtale. Fryktene er at dyrene vil lide som et resultat av en manglende avtale, sier Johnsen.

For spesielt kyrne kan det oppstå kritiske sykdommer, som jurbetennelse og melkefeber. Det kan utarte seg raskt og kan bli skjebnesvangert hvis ikke hjelpen kommer raskt. I Alta er næringa stor, samtidig som hestemiljøet raskt vil være i samme situasjon.

– Vi har meget dyktige veterinærer i Alta, som alltid er i beredskap for næringa, sier han.

– Finn løsning

Johnsen vil ikke blande seg inn i hva partene strides opp, men oppfordrer på det sterkeste om å finne en løsning.

– Jeg har vært i kontakt med Alta kommune og har presisert veldig sterkt hvilket behov vi og andre har, sier Johnsen, som har fått i svar at Alta kommune må kjøre en hel anbudsrunde for å komme fram til ny avtale.

Johnsen sier at en nødløsning kan være at bøndene betaler sjøl for akutte utrykninger, men forventer da refusjon fra Alta kommune.

– Er man opptatt av lovverket, blir det jo et spørsmål hva som skjer hvis ikke kommunen tar ansvaret selv. Det kan jo være en fare for at de som trenger hjelp venter for lenge med å ta kontakt med veterinær. Uten en fast avtale blir det kanskje å ringe rundt, for eksempel om natta. En slik løsning kan vi ikke ha lenge, mener Lasse.