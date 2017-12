Skaper 100.000 årsverk

nyheter

I 2017 er det blitt levert planer om utbygginger av oljefelt til 125 milliarder kroner. Til sammen betyr det 100.000 nye årsverk, ifølge beregningene.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener han har hatt verdens kuleste adventskalender. I snitt har han fått nye planer om utbygging og drift av felt hver tredje dag i desember.

– Dette er en fantastisk jul i Olje- og energidepartementet, sier han til NTB.

Statsråden vil ikke eksplisitt erklære oljekrisen for over, men mener at bunnen er nådd.

– Ja, det er åpenbart at vi nå er ved et vendepunkt, sier han.

100.000 nye årsverk

Tirsdag formiddag tropper ytterligere to oljeselskaper opp på statsrådens kontor for å levere planer for utbygging og drift av oljefelt på norsk sokkel. Etter planen kommer det enda en utbyggingsplan på torsdag, noe som blir den sjuende i desember.

Dermed kan 2017 oppsummeres slik: Ti planer om utbygginger, med investeringer på til sammen 125 milliarder kroner.

– Disse prosjektene vil i sum gi en sysselsettingseffekt på 100.000 årsverk i utbyggingsfasen. Investeringene vil generere 100.000 årsverk i Norge, ifølge beregningene fra selskapene, sier Søviknes.

Flere kontrakter til Norge

Han er spesielt glad for at mange av kontraktene på de nye prosjektene har gått til norske leverandører.

– Det skyldes at man har jobbet ekstremt godt i leverandørindustrien og har klart å bli mer konkurransedyktige, man har klart å ta ned kostnadene, sier Søviknes.

– Det er bare helt fantastisk for leverandørindustrien som har hatt tøffe år. Både store og små aktører melder om at de ser lyst på 2018 og årene som kommer, sier han.

Det gleder Søviknes, som på onsdag har hatt ett år i sjefsstolen ved Olje- og energidepartementet.

– Jeg reflekterte over det i helgen. Du verden for et år det har vært, sier han.

Full fres fram til 2020

Selv om pilene peker oppover, har ikke alt løsnet helt for industrien enda.

– Det er fortsatt noen segmenter i industrien som har det tøft, for eksempel riggmarkedet. Men i det store bildet så tyder alt på at vi har nådd bunnen og er på vei oppover igjen, sier Søviknes

Norsk olje og gass har uttrykt bekymring for at aktiviteten i næringen vil falle merkbart fra 2021.

– Det ser veldig lyst ut for 2018, 2019 og 2020, men litt utpå 2020-tallet er det åpenbart at jeg gjerne skulle hatt noen nye funn, sier Søviknes.

Ti planer

Årets største utbyggingsplan kom 5. desember, da Statoil leverte planene for det enorme Johan Castberg-feltet.

Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner. Mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter forventes å kunne utvinnes.

Utover dette er planene for følgende utbygginger levert i 2017:

* Njord

* Bauge

* Ærfugl

* Vallhall Flanke Vest

* Skogul

* Ekofisk vanninjeksjon

* Yme

* Fenja

* Snorre expansion

De sistnevnte tre planene skal legges fram for Søviknes denne uken. (©NTB)