Skal føre tilsyn med brønnbåtene

nyheter

Brønnbåtene tar del i stadig flere arbeidsoperasjoner, og spiller derfor en viktig rolle i det rømningsforebyggende arbeidet i akvakulturnæringen skriver fiskeridirektør Liv Holmfjord på fiskeridirektoratets egen nettside.

Bakgrunnen for tilsynet er at brønnbåtnæringern er involvert i svært komplekse og risikofylte operasjoner, som utføres i et samarbeid mellom interne og eksterne aktører.

– For å redusere risikoen for uønskede hendelser i slike operasjoner er det viktig at ansvarsforhold og internkontroll er tilfredstillende avklart og definert mellom de ulike aktørene, sier Holmefjord.

Målet med tilsynet er å kommunisere ut krav og forventinger til næringen om forsvarlig drift gjennom dialog og tilsyn.