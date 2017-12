Fefo vedtok å vente på Sametinget ankesak

nyheter

Sametinget har signalisert at anken i Nussir-saken skal behandles i mars 2018. Styret mener at dette er utover «rimelig tid», men bestemte tirsdag at de vil avvente Sametingets behandling.

Fefo-styret var delt i synet på driftskonsesjon til gruveselskapet Nussir i Repparfjord under den ordinære behandlingen i høst, men flertallet var positiv i sin høringsuttakelse. Det resulterte i en anke.

Sametinget skal ifølge Finnmarksloven gi en uttalelse «innen rimelig tid», før uttalelsen går til Kongen for endelig avgjørelse.

– Styret er enig i at dette er utover «rimelig tid», men bestemte i dag at det vil avvente Sametingets behandling.

Slik ble vedtaket under Fefo-styrets behandling i Lakselv tirsdag.

1. FeFo er av den oppfatning at rimelig tid i forbindelse med saker som behandles etter § 4 og § 10 må forståes å være tilnærmet frister angitt i forvaltningsloven. Seks måneders behandlingstid, som vil være realiteten i denne saken, er etter FeFos mening ikke rimelig tid. Likevel ser FeFo at omstendighetene knyttet til sametingsvalg og medførende forretningsorden er en årsak som forklarer Sametingets behov for tid utover det som kan anses som rimelig i forhold til denne saken. Når Sametinget har behandlet anken, vil FeFo behandles saken i overensstemmelse med Finnmarkslovens bestemmelser jfr. § 10.

2. FeFo er orientert per brev 25.10.17 og e-post 14.12.2017 om Sametingets pågående prosess med saksbehandlingen. Det opplyses at Sametinget vil plenumsbehandle saken i mars 2018. FeFo understreker betydningen av at Sametingets vedtak i saken foreligger i mars 2018, slik det opplyses