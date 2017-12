Bekymret for dårlig belysning ved skolen

nyheter

Foreldreutvalget ved Komsa skole er bekymret for manglende belysning ved skolen, blant annet ved fotgjengerovergangen som krysser Bossekoveien. I et brev til Alta kommune, blant annet kommuneoverlegen, ber de om handling.

– Det er mørketid og manglende belysningen medfører meget farlige forhold for elever som krysser veien, heter det i brevet.

De påpeker også at det er store mangler i belysningen på skolegården og svak belysning på de få utelys som fungerer.

– De holder ikke dagens krav og svekkes ytterligere ved kulde, påpeker Foreldreutvalget. Det påpeker at dette har vært tatt opp av skolens ledelse utallige ganger, uten at noe har skjedd.

Bekymringen hanlder også om kaoset som råder i trafikkbildet.

– Nye eiere er kommet inn på Folkets hus og det foregår anleggsarbeider i området med store lastebiler og annen trafikk som til tider rygger blant skoleelver på vei til og fra skolen. Det parkeres på bussholdeplass, slik at bussen må stoppe ute i Bossekopveien for av og påstigning, dette medfører meget trafikkfarlige situasjoner der det blir køer og dermed foretas det forbikjøringer foran en uopplyst fotgjengerovergang. Vårt forslag er at det etableres en ny buss- og taxiholdeplass med sperregjerde langs Bossekopveien, heter det i brevet fra bekymrete foreldre.