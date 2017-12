nyheter

Politiet i Finnmark melder på twitter fredag kveld at tre berusende mindreårige måtte kjøres hjem av politiet etter et arrangement på Alta ungdomsskole. Til Altaposten utdyper operasjonsansvarlig Henning Robertsen at det dreier seg om et juleball og at ungdommene ikke måtte fraktes hjem av politiet.

- Det var egne vakter ved arrangementet som tok hånd om ungdommene, opplyser Robertsen, som så langt fredag kveld hadde en rolig vakt.