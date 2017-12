Hun blir ny reindriftssjef

nyheter

Liv Berit Hætta er ansatt som direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Hun er 45 år gammel, kommer opprinnelig fra Máze og har adjunkt- og økonomiutdanning fra Høgskolen i Finnmark og fra BI, skriver Landbruksdirektoratet i ei pressmelding.

Hætta har jobbet som lærer i Alta, har vært underdirektør i skatt Nord og ble ansatt som seksjonssjef ved Landbruksdirektoratets avdeling i Alta i 2015. Siden mai i år har hun fungert som leder for avdelingen og er nå fast ansatt i denne stillingen.

– Jeg takker for tilliten jeg nå har fått, sier Liv Berit Hætta.

Hun sier hun gleder seg til å jobbe sammen med alle de flinke folkene ved Avdeling for reindrift og i resten av direktoratet.

– Jeg ser fram til dialog og samarbeid med viktige aktører i resten av forvaltningen og i næringa, sier Liv Berit.

Har ansvaret

Landbruksdirektoratet har ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidlene over reindriftsavtalen, kontoret i Alta er sekretariat og utøvende organ for blant annet Reindriftsstyret og har en viktig veilederrolle overfor næringen. En annen viktig oppgave er å legge til rette for god forvaltning på reindriftsområdet hos fylkesmennene, skriver direktoratet i pressmeldingen.

– Jeg har stor tro på at Liv Berit Hætta og resten av laget vårt i Alta kommer til å utføre disse oppgavene på en svært god måte, sier adm. dir. Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

De skriver at den nye avdelingsdirektøren er opptatt av god kommunikasjon. Vedtak skal ikke bare fattes på korrekt vis, de skal også forstås.

– Vi skal ha solid faglig kvalitet på det vi leverer, det er det aller viktigste, men vi har også et ansvar for å formidle lover, regler og vedtak på en tydelig og lettfattelig måte. Vi vil, sammen med andre ressurspersoner i direktoratet, jobbe for å bli flinkere til dette, sier Liv Berit Hætta avslutningsvis.