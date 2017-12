De kan bli årets lærebedrift

nyheter

Altabedriften kan nemlig bli årets lærebedrift i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) for 2017.

Forbundet ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Seks av bedriftene er nominert og den endelige avgjørelsen blir presentert på Gardermoen i slutten av januar.

Første gang

– Det er første gang Årets lærebedrift kåres under Arctic Entrepreneur, og jeg håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag. Vi ønsker at prisen skal inspirere og motivere bransjen til å fortsette den gode satsingen på lærlinger, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i en pressemelding.

Må følges opp

Daglig leder ved opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, Claus Bergersen, er imponert. Det er nemlig høyt nivå med seks gode kandidater.

– Jeg har inntrykk av at enkelte bedrifter ikke tar seg tid til å stoppe opp og kartlegge hva lærlingene har vært gjennom. Har man først tatt inn en lærling, må bedriften ta ansvar for å følge opp vedkommende og sørge for at han eller hun utvikler seg i riktig retning. Det gjør de her hos Jan Opgård AS. Her blir lærlingene sett, de blir gitt ansvar og vist tillit, og de får prøve mye forskjellig, sier Bergersen i pressemeldingen.

Høyt under taket

Han mener bedriften gir lærligene spillerom.

– Det er i tillegg høyt under taket og lærlingene får både ros og ris. Enkelte lærlinger har veldig respekt for sjefer og overordnede, og de tør kanskje ikke å spørre så mye som de burde. Hos Jan Opgård virker ikke det å være et problem. Kommunikasjonen her er meget god; både mellom bedriften og lærlinger og mellom bedriften og meg selv. Så er jo også Bjørnar trivelig og omgjengelig, og han vekker tillit hos lærlingene, skryter Bergersen.

Her er de seks kandidatene:

Kandidat nr. 1: Hovden Hytteservice AS

Kandidat nr. 2: Leif Grimsrud AS

Kandidat nr. 3: Hæhre Entreprenør AS

Kandidat nr. 4: Rivenes AS

Kandidat nr. 5: Volda Maskin AS

Kandidat nr. 6: Jan Opgård AS

n Juryen som tar den vanskelige avgjørelsen består av representanter fra MEF, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), og ledes av kompetansesjef i MEF, Terje Eikevold.

n Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ut den gjeve prisen til Årets lærebedrift.