Vedtok to rotasjoner

Fylkestinget valgte torsdag å videreføre to rotasjoner med den omstridte båtruta mellom Alta og Hammerfest.

– Å reise med VargsundXpressen er et kjempefint tilbud. Og det går an å gjøre det bedre, med blant annet tilgjengelighet. Jeg håper også enda flere benytter dette utmerkede tilbudet. Vi har et potensial som må utnyttes bedre, sa hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) da fylkestinget debatterte dette rutetilbudet.

Det var et enstemmig fylkesting som vedtok at fylkeskommunen nå tar ansvar for begge rotasjonene.

Vedtak fra 2013

Det var i desember 2013 at fylkestinget vedtok å iverksette av ny rutestruktur for hurtigbåt i Finnmark. I fylkestinget mai 2014 ble rammene økt ved utløsning av opsjoner gitt gjennom anbudet.

En av de nevnte opsjoner gjeldt en ekstra rotasjon i VargsundXpressen (Alta – Hammerfest v.v.). Denne ekstrarotasjonen har avgang fra Hammerfest mandag – fredag kl. 09:00, og retur fra Alta kl. 14:45, og har en merkostnad på ca. 2,5 millioner kroner. Prøveperioden var i 2016 delfinansiert av Finnmark fylkeskommune og Alta kommune, og i 2017 finansiert av fylkeskommunen.

Ros til administrasjonen

Alle som tok ordet i debatten roste administrasjonen for et svært ryddig og godt saksframlegg for å kunne fatte vedtak. Kristen Albert Ellingsen (H) innledet debatten, og kom med flere faktaopplysninger som han mener underbygger behovet for flere rotasjoner.

– Saken har vært debattert alt for lenge, men nå får vi et vedtak som forsterker tilbudet. I 2017 var det 22.500 passasjerer som benyttet hurtigbåttilbudet. Nærmere 80 prosent av alle som reiser kollektiv mellom Hammerfest og Alta benytter VargsundXpressen. Det utgjør nesten en fjerdedel av den totale produksjonen i hurtigbåtkontrakten, sa Ellingsen.

Også Altas Tommy Berg (SV) var meget glad for at fylkestinget nå tar ansvar og skal finansiere begge rotasjoner.