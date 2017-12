Strekker ut en hand til Troms

nyheter

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik tuftet videre samtaler med Troms i fylkestinget torsdag. Forhandlingsutvalget fikk gehør fra fylkestinget om å gjenoppta forhandlingene om sammenslåing.

– Etter diskusjonen på fylkestinget i dag, er vi trygge på at vi kan strekke ut ei hand til Troms. Men det fordrer at vi får signaler som tilsier at Troms kan flytte på sine krav, slik Finnmark har vært villige til i de første forhandlingsrundene, heter det i en pressemelding fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Finnnmarksdelegasjonen vil også ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner for samtale og veiledning.

Vassvik ønsker ikke at saken skal sendes til departementet for endelig avgjørelse. De ser for seg at departementet kan bidra med en slags form for mekling.

Kravene fra Finnmark er blant annet liketall i fellesnemnda, krav om administrativt hovedsete i Vadsø og formannskapsmodell som styresett.