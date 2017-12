Med hjerte for bygda

nyheter

Nå får Kåfjord bygdelag Hjertevarme-prisen og 10.000 kroner fra Ishavskraft.

– Dette var veldig artig, jeg ble litt satt ut. Vi kan få gjort mye for de pengene i bygdelaget, sier Ellen Helander, leder i Kåfjord bygdelag.

– Vi driver privat SFO, har mange aktiviteter for ungene. Til sommeren skal vi bygge gapahuk eller grillstue. Vi skal også gjøre ting med grendehuset om vi får overta bygget. Da er det klart at vi må gjøre litt, sier Helander.

– Vi er kry når vi får ringe opp og gi den gode beskjeden om at man er vinner av Hjertevarme. Å ringe Ellen Helander er øyeblikk som gjør ekstra stas. Det er en utrolig glede og nesten så vi kunne føle at hun fikk en liten tåre i øyekroken, sier Sten Willy Andreassen i Ishavskraft.

Dagens hjertevarme

Ellen og en venninne lagde hjemmelagede karameller lekkert pakket inn og solgte de på bygdas julemarked. Hele salgsinntekten på 1.200 kroner gikk til barneaktiviteter i Kåfjord i Alta kommune. Hun nominerte samtidig Kåfjord Bygdelag til Hjertevarme hos Ishavskraft.

Ellen Helander skriver om bygdelaget:

«De siste årene har det vært mye forskjellig aktivitet på vegne av Kåfjord Bygdelag: Kamp mot nedleggelse av skole og sykehjem, mange arrangementer for barn og unge (karneval, halloween, juletrefest, grillfest) og noen for voksne. Trim og andre aktiviteter på kveldstid, som linedance, strikkekafé, innebandy, styrketrening og andre treningstilbud har de også arrangert.»

Bygdelaget ble stiftet i 1955 for området Kåfjord og Mathisdalen. Dette har vært et aktivt bygdelag som har jobbet godt for å fremme medlemmenes felles interesse i området. Videre har det også vært fokus på beboernes trivsel og sikkerhet.

– Ishavskraft kan med stolthet støtte opp om hverdagshelter som Ellen og bygdelaget i Kåfjord. Gratulerer med 10 000 kroner til bygdelaget. Det er vel fortjent, sier Andreassen i Ishavskraft.

Ekstra godt akkurat nå

– For oss i bygdelaget er det ekstra godt å bli verdsatt nå. Vi har hatt mange kamper de siste årene, for skolen og for SFO. Det har vært mye negativt arbeid. Nå kan vi fokusere på noe positivt, på det å skape noe. Så dette var virkelig artig, sier Ellen Helander.

– Vi har fått ny giv og vil nok fortsette med aktiviteter i mange år fremover, her på «beste vestkant», sier hun.