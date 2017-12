Gir ikke opp helsekampen

nyheter

Det fastslår leder Laila Davidsen etter gårsdagens medlemsmøte, der man på forhånd antydet en skjebnetung debatt etter stemmegivingen på Stortinget i utredningssaken. Etter at frustrasjonen hadde bygget seg opp over tid, var det tid for utlufting blant medlemmene.

Krever oppfølging

I stedet for nedlegging, var medlemmene samstemt på at helsekampen skal videreføres.

– Motivasjonen var stor for å jobbe videre for å sikre Alta et riktig dimensjonert helsetilbud, oppsummerer Laila Davidsen.

Forutsetningen synes å være at de finner løsninger sammen med Høyre sentralt, som vil sørge for at Høyres generelle politikk blir fulgt opp – pasienten i fokus og riktig bruk av fellesskapets midler, heter det i en pressemelding.

– Alta Høyre vil sende en henvendelse til partiledelsen for å få avklaringer på de lovnader som er gjort, da vi finner store avvik mellom uttalte politiske intensjoner og den viljen helseforetaket i dag har til å gjennomføre det, påpekes det fra medlemsmøtet.

Blant annet ber de om et styrket fødetilbud i Alta, med nødvendig akuttfunksjoner og gynekolog.

Felles helseforetak

Lokalpartiet mener videre regionreformen tilsier at det blir et felles helseforetak for Troms og Finnmark, hvor klinikkene i Hammerfest, Alta og Kirkenes blir underlagt UNN, slik det er for Harstad og Narvik.

– UNN må få i oppdrag å gjøre en grundig utredning om hvordan det fremtidige helsetilbudet skal organiseres i den nye regionen, mener Alta Høyre.