Foreslår ny veitrasé utenom Kautokeino

nyheter

Forslaget er i tråd med de samme tankene som ordføreren i kommunen har foreslått for Statens vegvesen, der det er gitt innspill til å etablere en omlastningsterminal for EU-vogntog, de såkalte modulvogntogene og samtidig etablere en hviletidsplass for trailere.

Farlig i sentrum

Nå skriver Senterpartiet brev til alle politiske partier i kommunen, der de påpeker den sterke trafikkøkningen som har vært gjennom Kautokeino.

– Det trengs en tryggere vei gjennom Kautokeino sentrum. Derfor foreslår vi i brevet til de andre politiske partiene at veien legges om og at man får med i planene ei ny bru over Kautokeinoelva. Når veien fra grensa til Kautokeino blir Europavei, regner jeg med at trafikken bare kommer til å øke, sier Senterpartiets fylkestingsrepresentant fra Kautokeino, Klemet Klemetsen.

Han sier det er registert en voldsom trafikkøkning de siste årene gjennom Kautokeino sentrum, noe han betegner som bekymringsfullt.

– Det er spesielt nordgående trafikk gjennom tettstedet Kautokeino, fra Ávžžikrysset Fylkesvei 2 og opp “hotellbakken” at det er markant hastighetsøkning, spesielt av tunge vogntog. Trafikken motsatt vei, mot sør, gir også utfordringer for tunge kjøretøy nedover “hotellbakken", spesielt på vinteren når det er is og snødekt vei, sier han.

Må ha ny bru

– Nå som riksvei 93 er planlagt oppjustert til E45, så vil det være riktig og fornuftig at veitraeen gjennom Kautokeino sentrum flyttes over på vestsiden av Kautokeinoelva, mener Klemetsen Klemetsen, og tilføyer.

– Såvidt jeg husker langt tilbake i tid, så har Katuokeino kommunen vært inne på tanken å dreie veien over på vestsiden ved Suopatluohkka. Ved å gjøre det, vil man styre den farligste trafikken utenom bygdesentrum og skape tryggere hverdag for barn, unge og gamle i Kautokeino sentrumsområde, sier Klemetsen til avisa.

Han mener en traseendring av hovedferdselsåren riksvei.93 over på vestsiden mot Økseidetveien, videre mot nord til flyplassveien, og derfra tilbake til riksvei 93 nord for Pitstop, vil styre tungtrafikken vekk fra sentrumsområde.

– Jeg foreslår at politikerne i Kautokeino snarest starter prosjekteringsarbeidet med å få endret veitraséen i forbindelse med oppgradering til E45. Det fører til at det må bygges ny bru over Kautokeinoelva omtrent ved Suopatluohkka. På denne måten kan man slå to fluer i ett smekk, fordi man da samtidig kan bygge tungtransportterminal og hviletidsplass for vogntog utenom sentrum, sier Senterpartiets Klemetsen.

Han mener døgntrafikken er mer enn 3000 biler gjennom sentrum og det er tall fra 2013, som trolig er høyere i dag.