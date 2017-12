Alta demmer opp for medlemsflukt

nyheter

Venstres Trine Noodt forteller til Altaposten at hun er ydmyk, takknemlig, stolt og rørt over at folk i Alta nå gjør en innsats for at saken om utredning, fødeavdeling og akuttilbud skal få tyngde inn i regjeringsforhandlingene.

– Det er helt opplagt at medlemstilstrømningen Venstre opplever i Alta vil bli lagt merke til, ikke minst i partiledelsen vår i Oslo. Trine Skei Grande og de andre som nå skal forhandle med Høyre og Frp om regjeringsdannelse har en enda sterkere sak når kravet om akuttilbud og fødeavdeling spilles inn. Vi kan stå overfor et gjennombrudd, klargjør Noodt.

Alta sikrer gevinst

De siste tallene viser at over 100 har meldt seg ut av Venstre etter beslutningen om å gå i regjeringsforhandlinger med Frp og Høyre. Det bekrefter kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær, overfor Altaposten. Gladnyheten er at Alta er i ferd med nesten alene demme opp for utmeldingene.

– I overkant av hundre personer har meldt seg inn i Venstre, forteller Haugsvær og av disse er 48 hjemmehørende i Alta og fire i resten av Finnmark.

– Det er en glede at Finnmark og Alta nå har medlemsvekst. Det blir lagt merke til, og det gir inspirasjon i resten av landet. Så har virkelig Finnmark Venstre med blant annet Trine og Leif Gøran stått på for sykehussaken, og det blir lagt merke til lokalt og nasjonalt, sier Haugsvær.

Liv og død

En av de 48 i Alta som de siste dagene har tatt steget til å melde seg inn i Venstre er Anne Gerd Paulsen. Hun har vært en typisk SV-er med miljøengasjement, stor grad av sosial samvittighet, opptatt av sosial likeverd og ikke minst at noe må skje for at Alta og Kautokeinos befolkning skal komme nærmere akutt- og fødetilbud.

– For meg handler dette om liv og død. Både jeg selv og flere i min nære familie har opplevd dramatikken rundt det å ha sykehus 14 mil og en værutsatt fjellovergang unna. Marginene har vært uhyre kort mellom liv og død, og for de nærmeste har dramatikken og usikkerheten satt seg i sinnet som svært vonde opplevelser, forteller Anne Gerd til Altaposten.

Hun var i flere perioder knyttet tett på SV som organisasjonssekretær, og fikk mange fine opplevelser av politikere fra ulike parti. Hun synes de får mye ufortjent pæs både hos folk og media.

– Jeg og SV har skilt lag. Lokalt har partiet tatt folk på alvor, men på fylkesnivå og sentralt har SV verken viste respekt for eller lyttet til folk. SV har glemt at også folk i Alta og Kautokeino har behov for trygghet for liv og helse.

Nå er Anne Gerd blitt Venstre-medlem, motivert av et parti som har gjort det motsatte av SV; lyttet til folk og vist at partiet mener alvor med å sikre et likeverdig helsetilbud for en tredel av fylkets befolkning.

Masseinnmeldelse

Landsmøtet i Venstre besluttet i helgen at partiet går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet. Det selv om en tredjedel av delegatene på landsmøtet stemte nei til regjeringsforhandlinger. Det har ikke blitt tatt i mot like godt i alle deler av partiet. Allerede første døgnet etter vedtaket i landsmøtet hadde 60 meldt seg ut. Blant disse var nestleder i Finnmark Venstre, Carina Borch Abrahamsen og leder i Hammerfest Venstre, Arve Paulsen.

Årsaken er at de ikke kan være i et parti som skal regjere sammen med Frp som hevdes å ha et menneskesyn som bryter med med grunnsynet til Venstre om at alle er likeverdige og har samme verdi. Finnmark Venstre var også klar på at de ikke ønsket regjeringssamarbeid med Frp.

– Når flertallet nå har besluttet å gå inn i regjering med Høyre og Frp har jeg et klart budskap til Venstre og Frp: Stå på og krev at regjeringen sikrer utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark før det investeres to tre milliarder i et nytt sykehusbygg. Det har vi lovet folket i Alta og Kautokeino. Til Venstre forhandlingsdelasjon vil jeg si: Medlemstilstrømningen er folks hilsen til oss som parti fordi vi står på deres side i kampen for utredning og et godt helsetilbud. Klarer ikke Frp og Venstre å få Høyre med på kravet om utredning, fortjener vi ikke tilliten vi nå får fra folk, sier Noodt og legger til:

– Nå ser det ut til at jeg ikke har mye å velge i når lokale til neste medlemsmøte skal plukkes ut. Med nesten dobling av medlemstalelt og godt over 100 Venstre-medlemmer er vi i ferd med å bli et storparti, sier en svært glad Trine Noodt.