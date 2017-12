– Vi må feire de politiske seirene våre

nyheter

Stortingsrepresentant Marianne Haukland mener lokale partikolleger bør glede seg over viktige helsepolitiske framskritt. Hun mener kravet om støtte til Venstres dokument-forslag ikke må skygge for tiltak som gir flere og bedre helsetjenester til altaværingene.

Gjennomslag

– I flertallsinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen har vi fått gjennomslag for svært viktige punkter. Lista med krav fra nettopp Alta Høyre er i stor grad imøtekommet, både av Høyres gruppe og av helsekomiteen. I stedet for å være ensidig opptatt av utredning, må lokalpartiet faktisk glede seg over politiske resultater, sier Haukland til Altaposten, samme dag som Alta Høyre har lovet oppvask etter stortingsbehandlingen.

Haukland har selv jobbet knallhardt inn mot egen stortingsgruppe for å sikre politiske resultater for helsetjenestene i hjembyen og Vest-Finnmark. Blant annet har det vært et hovedpoeng å unngå unødvendige reiser via Hammerfest, når rett behandlingsnivå er UNN. Klinikk Alta skal ha stedlig ledelse, i tillegg til at det loves et løp med indremedisinere, slagalarm og bildediagnostikk-avdeling med åpne dører. I tillegg har man løftet opp praksisen til Pasientreiser, som har skapt så mye temperatur i hjembyen.

– To forskjellige ting

Hun registrerer at hun blir beskyldt for løftebrudd når det gjelder utredning og ser at kommunikasjonen med både eget parti og opinionen kunne vært bedre i prosessen.

Hun mener imidlertid at løftet før valget var betinget av at man ikke raserer det som bygges opp. Venstres forslag var ikke levert inn før valget og representerte etter hennes mening noe helt annet.

– Jeg er og har vært tilhenger av en helthetlig utredning, men dokument 8-forslaget fra Venstre, ville betydd risiko for at oppbygging av helsetjenestene i Vest-Finnmark hadde stanset. I en situasjon der vi har kjempet fram viktige tjenester, ville det vært en dårlig ide å hoppe på et slikt vedtak, sier Haukland.

Hun mener det viktigste nå blir å jobbe langsiktig for bedre tjenester og funksjonsfordelinger i Vest-Finnmark.

– Mitt inntrykk er at det er stor forståelse for kravene fra Alta på Stortinget. Jeg ser for meg at det kan være riktig å utrede disse tjenestene, men det må skje uten at vi setter det som allerede er vedtatt på spill, fastslår Haukland.