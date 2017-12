– Ikke naturlig med samarbeid

nyheter

Styret i Finnmark miljøtjeneste AS reagerer på at Vefas starter opp saneringsanlegg for bilvrak i Alta.

De mener nemlig at dette betyr konkurranse for datterselskapet Rask AS, som i februar 2016 startet opp et nytt og moderne saneringsanlegg for bilvrak på Klubben avfallsanlegg i Porsanger.

– Noe overraskende registrerer vi at Vefas planlegger å etablere et tilsvarende anlegg i Alta. Dette til tross for det som, etter vår oppfatning, ble avklart da Finnmark Miljøtjeneste gikk inn med eierandel i Alta fjernvarme: Her skulle vår råstoffleveranse til Alta Fjernvarme AS kombineres med returtransport av bilvrak til Klubben, altså en vinn-vinn, situasjon, heter det i en pressemelding fra styret.

Nå ønsker de ikke mer samarbeid med Vefas.

– Med bakgrunn i dette er det ikke naturlig å utvikle nye samarbeidsprosjekter sammen med Vefas, konkluderes det.