– Beklager, Steinar og Alta Ap!

Altaposten hadde tirsdag på nettet en artikkel skrevet av undertegnede om hvordan Alta Ap har håndtert, og vil håndtere, det faktum at Alta ikke har nådd fram med sine krav om utredning av sykehusstrukturen, fødeavdeling og akuttilbud. Saken var basert på et intervju med leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm, og etter ønske fra undertegnede fikk hovedpersonen saken til gjennomesing og godkjenning.

I ettertid mener Karlstrøm seg misforstått og feilsitert på et tillegg/endring (litt i første avsnitt samt overskrift) som ble tatt inn etter hans ønske. Endringen i teksten kom etter at han hadde fått en første versjon til gjennomlesing og godkjenning av sitat/meningsinnhold før publisering. Jeg er helt bestemt på at Karlstrøm ble sitert på det han faktisk sa da han kom med ønske om endringer i forhold til den oversendte versjonen av saken, blant annet at Alta Ap heller ikke har tillit til nåværende helseminister, eller den forrige.

Kort fortalt ønsket lederen i Alta Ap at det kom fram at han kjente seg igjen i det lederen i Alta Høyre hadde gått ut med i Altaposten dagen før angående behandling av Alta og helsetilbudet i egen organisasjon. Karlstrøm ble sitert på følgende:

«– Jeg kjenner meg igjen i det lederen i Alta Høyre går ut med. Alta Ap har heller ikke tillit til nåværende helseminister, eller den forrige, Jonas Gahr Støhre. Det er også en total tillitsbrist mellom Alta Ap og fylkespartiet. Etter stortingets behandling har vi heller ikke tillit til våre politikere sentralt.»

Etter at artikkelen var på trykk tok han kontakt og presiserte at han har full tillit til tidligere helseminister Jonas Gahr Støhre som partileder, og at det var helsespørsmål han hadde uttalt seg om. Dette ble tatt inn som en presisering og overskrift ble justert i forhold til dette.

Det har ikke vært undertegnedes eller Altapostens ønske at det skal være tvil ute hos våre lesere om hvilke virkemidler og strategi Alta Ap har hatt og har i sykehussaken. Vår ønske er stikk motsatt, at dette skal komme klart fram. Vi registrerer at Karlstrøm er tydelig på at lokalpartiet har full tillit til Jonas Gahr Støhre og sentrale politikere, også etter behandlingen av dok-8-forslaget og kravet om utredning. De samme signalene har kommet fra styremedlem Bente Haug som også har full tillit til Finnmark Ap. Dette burde jeg fanget opp slik at det kom klarere fram i saken, og Steinar Karlstrøm burde fått også versjon 2 (den endelige) til gjennomlesing slik at han kunne trukket uttalelsene sine om at Alta Ap ikke har tillit til nåværende eller tidligere helseminister. Dette før de ble publisert.

Jarle Mjøen

Altaposten