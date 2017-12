Går for to rotasjoner for VargsundXpressen

nyheter

Når fylkestinget samles i Vadsø denne uka, er det spesielt to kontroversielle saker som venter, nemlig driften av VargsundXpressen mellom Alta og Hammerfest og kombibåtkaia, som vil løse mange av knutene i Altafjorden.

Ja fra Finnmark Ap

Politisk virket det avklart etter at Alta Ap fikk gjennomslag i styret i Finnmark Ap, både for å videreføre rotasjon to med VargsundXpressen, samt bygging av kombibåtkai i Bukta. Saken skal imidlertid avgjøres av fylkestinget.

Rotasjon 2 har en merkostnad på ca. 2,5 millioner kroner. Prøveperioden var i 2016 delfinansiert av Finnmark fylkeskommune og Alta kommune – og i 2017 finansiert av fylkeskommunen.

Trafikken økte

Totaltrafikken for kollektivtrafikken mellom byene er økt med 85 prosent siden 2015.

– Båtruten eksisterte ikke i 2015, men er kommet inn som et supplement til bussavgangene og trukket det totale trafikkbildet vesentlig opp, ved at de reisende har fått flere reisemuligheter, heter det i innstillingen fra administrasjonen. Passasjerøkningen på båten har vært på 21 prosent i tredje kvartal fra samme tid i fjor.

Det viser seg også at regulariteten i hurtigbåtsambandet ikke påvirkes så mye av været som fjellovergangen mellom Alta og Hammerfest. I 95 prosent av tilfellene der veien har vært stengt, har båten kjørt som vanlig, går det fram av tallene.

Betyr mye for distriktene

– Fylkesrådmannen ser at ruten har et potensial i forhold til å opprettholde et godt næringsliv og bosetning i distriktene, både mellom byene, og også for Østre Altafjord og Rognsundet. Fremføring av gods, post og turister er vesentlige faktorer som benyttes, og som man ser kommer mer i fremtiden. Det planlegges hotelldrift på Årøya, der VargsundXpressen vil kunne få en betydelig andel av passasjerene – med tanke på de som kommer til Hammerfest eller Alta med fly, og skal videre til det nye hotellet, heter det i innstillingen fra administrasjonen.

De mener det er en dårlig ide å fjerne rotasjon som bare utgjør 10 prosent av produksjonen, samtidig som man da fratar 10.000 reisende et rutetilbud.

– I tillegg må fylkeskommunen betale operatøren for de tapte inntektene disse reisende utgjør – en tap-tap-situasjon, beskriver de.

Mange skal ta fly

Fylkesrådmannen ser også at antall reisende fra Hammerfest som skal videre med fly fra Alta er betydelig.

– Sett i sammenheng med at Hammerfest ønsker egen stamflyplass, er det en viktig tallfaktor å ta med seg i den beregningen – reisende som ved en etablering av større flyplass i Hammerfest nok vil velge fly direkte. Likevel er det et faktum at flyplassen ennå ikke er etablert, og den vanlige reisende velger da raskeste og billigste reisemåte, påpekes det i innstillingen.

Mest på veien

Finnmarkssykehuset ser også fordeler med rotasjon 2.

– Det gir pasienter fra Hammerfest som skal til spesialisthelsetjenesten i Alta muligheten til å benytte rutegående transport, skriver Bjørn Erik Johansen, avdelingsleder for Pasientreiser. For Alta-pasienter som skal til Hammerfest sykehus, har rotasjon 1 vært det naturlige.

Samtidig er inntrykket at veien fortsatt er mest populær. Pasientene benytter seg i stor grad egen bil og drosje, oppsummerer avdelingslederen.

Frykter kutt

Hammerfest kommune mener grunnlaget for en vurdering hadde vært bedre, hvis man hadde hatt brukerundersøkelse og andre vurderinger enn trafikktall. De mener det i forkant av høringen burde vært lagt fram tall knyttet til økonomi, miljø, sammenligninger av båt og buss, kapasitetsutnyttelse og pasientreiser.

Det er imidlertid økonomien og konsekvensen for andre ruter som bekymrer mest, skal vi tro ordfører Alf E. Jakobsen, som har signert høringen for Hammerfest kommune. Mulighetsstudien for økonomiplanen gir risiko for kutt på hurtigbåtkontraktene.

– Vi er derfor bekymret for at det framover vil bli satt av mindre midller til hurtigbåtrutene, skriver Jakobsen.

Han påpeker at Hammerfest kommune har vært positiv til rotasjon 1, under forutsetning av at det ikke rammer tilbudet i Sørøysundbassenget, som ikke har veiforbindelse.

Nei til rotasjon 2

Hammerfest kommune kan ikke støtte rotasjon 2.

– Det er behov for midlene andre steder. Vi mener midlene må brukes til å gi et bedre tilbud for veiløse steder, samtidig som behov for ekstra kommunikasjon mellom byene kan dekkes av endrede/justerte bussruter, er tilbakemeldingen fra ordføreren.