Fem års fengsel for overgrep mot barnebarna

nyheter

Saken gikk nylig for Alta tingrett, der mannen var tiltalt for overgrep mot sine egne barnebarn på henholdsvis tre og fem år.

Påstanden fra aktor var fengsel i fire og et halvt år, men i dommen som ble forkynt mandag, var straffen skjerpet med et halvt år.

– Mannen ble dømt til fem års fengsel og like etter forkynnelse pågrepet. Allerede tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker begrunnet med at en løselatelse kan oppfattes å være støtende for allmennhetens rettsfølelse, sier aktør Ronny Jørgensen til Altaposten.

De to fornærmede er begge tilkjent erstatning på 150.000 kroner, går det fram av dommen.

Jørgensen opplyser til Altaposten at saken er anket. Mannens forsvarer Roy Berntsen sier til iFinnmark at dommen er anket i sin helhet.

– Han mener at han er uskyldig dømt og har anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier Berntsen til nettstedet.

Mannen skal tidligere være dømt for voldtekt og drap av en 14 år gammel jente, ifølge iFinnmark.