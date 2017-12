20 prosent av bedriftene forventer bedring

nyheter

Bedriftene i Finnmark rapporterer om tilfredsstillende markedsutsikter og er klart mer positive gjennom 2017 enn i 2016, heter det i en pressemelding fra NHO Arktis.

20 prosent av de spurte bedriftene forventer bedring til neste år, mens 70 prosent tror situasjonen fortsetter som i dag. Færre enn fem prosent av bedriftene i Finnmark opplever markedsituasjonen som dårlig, et tall som har vært stabilt i mange år, viser det siste barometeret.

I Finnmark har ledigheten de siste tre årene falt og ligger nå på 3,1 prosent,

– Dette er bra, men det skaper også utfordringer for bedriftene, fordi de samtidig etterspør mer kvalifisert arbeidskraft. Når vi i tillegg vet at nær halvparten av innbyggerne i Troms og Finnmark jobber i offentlig sektor, er tilgang på kompetent arbeidskraft en av de store utfordringene for nordnorske bedrifter, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO.