– Dette betyr mye for oss

– Dette betyr svært mye for oss. Pengene kommer godt med når vi skal reise på landsturneringen, sa Lisa Marie Røst Gudmestad, trener for BUL sitt HU-lag.

Tirsdag mottok BUL sitt HU-lag stipendet under en seremoni på Miabutikken i Alta. De glade vinnerne var representert av både trenere og noen av håndballspillerne på det svært populære HU-laget. Bossekop UL håndball startet i 2016 et håndballag for utviklingshemmede fra hele kommunen. Laget består av 22 spillere fra 15 år og oppover, samt trenere.

– Årets vinner er en relativt nyetablering. Årets vinner bidrar til positiv energi i Altasamfunnet, sa juryleder Steinar Karlstrøm.

– Årets vinner gir et tilbud til en gruppe mennesker som ikke alltid er prioritert innen idrett. De legger vekt på deltakelse og inkludering, uavhengig av forutsetninger. Med ekte idrettsglede har årets vinner gledet publikum og ikke minst spillerne selv, bidratt til samhold og positive opplevelser., sier Steinar Karlstrøm hos Aksis.

Aksisstipendet skal bidra til positive endringer for enkeltmennesker og lokalsamfunnet. 1 prosent av omsetningen i bruktbutikkene, Miabutikken og Aksisbutikken, gis til et formål som skaper positiv endring i Alta samfunnet. Med en omsetning på 1,2 millioner kroner blir stipendet på 12.000 kroner.

Juryen har bestått av Ragnar Olufsen, Aksisbutikken, Per Isak Olstad Norvang, Miabutikken og Steinar Karlstrøm, daglig leder.

Tidligere vinnere:

2016: Intergreringsprosjekt, Marianne Haugvik Hogne

2015: Alta Alpin og snowboard

2014: Astma- og allergiforbundet Alta

2013: NKS Veiledningssenter

2012: Alta Skolekorps

2011: Velkomstklassen Komsa skole

2010: Alta turnforening