I dag starter rettssaken

Natt til tirsdag 28. juni ble en mann i 30-årene utsatt for grov vold i et oppholdsrom inne i et lokale på Skansen, i Skaialuft. Det ble ringt inn en nødmelding fra en ukjent person, og da ambulansemannskaper og politipatruljen kom til stedet fant de mannen ille tilredt her. Mannen ble sendt rett til UNN i Tromsø, hvor det ble konstatert at han blant annet hadde til dels omfattende hodeskader.

To dager senere, torsdag formiddag, ble en mann i 20-årene fra Alta pågrepet i en bolig i Oslo. Han ble fraktet til Alta, og forsøkt avhørt. Mannen hevdet at han handlet i nødverge.

I dag klokken ni starter rettssaken i Alta tingrett.