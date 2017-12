– Kjære hundeeier, det er lov å bruke hodet

nyheter

– Jeg kjørte akkurat forbi en ung frøken som gikk med en svær hund langs gangstien på Thomasbakken. Sistnevnte la igjen en dunge med skit, men hundeeieren gikk bare videre da toalettbesøket var over. Så kjære unge, blonde hundeeier; Jeg hadde lyst å stoppe og kaste skiten etter deg, men jeg tok til fornuft. Nå håper jeg du gjør det samme, for det må da være lov å bruke hodet, sier en illsint innringer til Altaposten.

– Ta med plastpose neste gang du går tur, også tar du skiten med deg hjem til deg sjøl eller finner en egnet søppelkasse. Det er unger ute som leker, skyver på hverandre og ruller rundt i snøen. At de ikke får hundeskiten din med hjem er ditt ansvar. Og det gjelder alle, problemet er stort i hele byen, sier mannen som bor i en annen del av byen og opplever samme problem der.

– Nå er det blitt slik at hver gang jeg ser en hundeeier og en hund går forbi så følger jeg godt med. Fruen hinter om at jeg begynner å bli en bitter gammel gubbe, men ser jeg en hund legger igjen noe uten at eieren plukker det opp så tar jeg joggeskoene på og løper etter for å ta en prat med vedkommende, sier han med litt mer humør i stemmen før han avslutter:

– Det er tydelig at mange fortsatt ikke gidder å plukke opp skiten, for det kan neppe stå på uvitenhet. Og jeg mener at har du råd til å ha hund så har du jaggu også råd til å kjøpe en rull med skitposer, så dette handler kun om fornuft. Og det er vel gjerne slik at har en hund lagt fra seg noe så vil gjerne den neste som passerer gjøre det samme, på akkurat samme sted. Hvert fall ser det sånn ut enkelte steder.

Sist vinter gikk også kommunens park- og idrettsseksjon ut med samme anmodning til hundeeiere som tar hunden med seg i skiløypa.

– For andre brukere av skiløypene oppleves problemet som en betydelig forringelse av det ellers gode skitilbudet i Alta. Og for vår del blir våre tråkkemaskiner tilgriset av hundemøkk noe som fører til at service og vedlikehold på maskinene blir krevende og uhygienisk, sa de til Altaposten.