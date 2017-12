Vekket fra brann av hunden sin

nyheter

Et par, en mann og en dame, som lå å sov i en lastebil i Eiby, nærmere bestemt en dyretransport, fikk seg en opplevelse natt til søndag de sendt vil glemme. De to lå å sov i bilen da en hunden deres plutselig reagerte med et skikkelig hundeglam.

– De skjønte etter hvert hvorfor hunden laget leven. Den varslet om at det var brann i bilen. Dermed fikk de to i bilen ringt brann og nødetatene. Vi har fra operasjonssentralen ikke full oversikt over hvor store skadene er på bilen, men det vi vet at er at de to som lå å sov kom nærmest uskadd fra hendelsen. Den ene hadde brannskader på den ene handa, sannsynligvis etter forsøk på slokking, forteller operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm hos Politiet i Finnmark.

Hun sier det ikke går klart fram fra loggen om hvor hunden kom fra, men forteller at dyretransporten stod parkert ikke langt fra en driftsbygning, sannsynligvis inne på et gårdstun og at hunden kan ha tilhørt gården. Meldingen om brannen kom inn like over klokken tre. En tid etter dette meldte politiet på Twitter at brannvesenet hadde kontroll og var opptatt med etterslukking.

Politiet sier det er ikke er avklart hvordan brannen oppstod, men en foreløpig konklusjon er at den startet i bilens webasto (varmesystem).