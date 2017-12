Skei Grande bekrefter at utredning blir regjeringstema

nyheter

Partiets to øverste organ utenom landsmøtet har i helgen gitt partiledelsen mandat til å gå inn i regjerinsforhandlinger med Frp og Høyre. Trine Noodt som har vært i Oslo og deltatt i partiets behandling av regjeringsspørsmålet, sier til Altaposten at Venstre tar med seg «den viktige saken» for Alta og Kautokeinos befolkning inn i regjeringsforhandlingene.

– Venstre tar med seg kravet om utredning inn i regjeringsforhandlingene. Dette har partileder Trine Skei Grande personlig bekreftet overfor meg. Dersom Frp står fast ved sine løfter om å stå hardt på denne saken i regjeringsforhandlingene er det realistisk at vi kan vinne fram, mener Trine Noodt.

Tett samarbeid

Hun mener det nå blir viktig at lokale politikere i regjeringspartiene jobber opp mot sentrale folk i forhandlingsdelegasjonene. Frp i Alta har svært gode kanaler inn mot toppledelsen, spesielt mot Per Sandberg og Siv Jensen. Sistnevnte har flere ganger frontet kravet om utredning før sykehusstrukturen sementeres med nytt sykehusbygg i Hammerfest, og hun og flere statsråder i partiet har lovet velgerne at kravet om utredning blir en viktig del av regjeringsforhandlingene.

– Jeg håper og tror også at Alta Høyre nå intensiverer dialogen med Høyre sentralt. Med Sametinget i ryggen og det faktum at akuttilbudet er bygget ned de siste årene ved at vi ikke lengre har to ambulansefly i døgnberedskap, forsterker kravet om grundig utredning. Det er ikke foretatt en sårbarhets- og risikoanalyse hvor også samtidighetskonflikter og med det fare for at ambulansefly ikke er klar når behovet er der, er en del av vurderingen. De siste bekreftelsene fra helseministeren i Altaposten bør ytterligere forsterke grunnlaget for ny utredning, sier Noodt.

Stemte mot utredning

I stortinget torsdag stemte KrF mot utredning i Stortinget. Krf er regjeringens støttespiller og helt nødvendig for et at det skal være et borgerlig floertall bak regjeringen.

– Vi hadde flere samtaler med Olaug Bollestad i forkant av behandlingen av dok-8-foslaget i helsekomiteen og og stortingets plenumbehandling. Det ble formidlet et klart råd, og et sterkt ønske, om at Krf skulle stille seg bak dok-8-forslaget om utredning. Vi fikk imidlertid tilbakemelding om at det ble vurdert som vanskelig i og med at den opprinnelige ordlyden i dok-8-forslaet var endret til et fellesforslag mellom Venstre og Frp, sier leder i Finnmark Krf, Svein Iversen.

Overrasket

Han var likevel overrasket over at Krf stemte for Senterpartiets forslag om straks oppgradere fødetilbudet i Alta til fødeavdeling og bygge ut akuttfunksjonene, men ikke subsidert for forslaget om utredning slik Senterpartiet gjorde.

– Krf og nestleder Olaug Bollestad har vært helt tydelig på at det må utredes en oppbygging av akuttilbudet i Alta, men at det ikke kan gå på bekostning av sykehustilbudet i Hammerfest, klargjør fylkespartileder Iversen.

– Vil KrF bli viktig for å presse fram utredning og eventuelt oppbygging av fødeavdeling og akuttilbud i Alta gjennom regjeringsforhandlingene?

– Krf har inntatt en helt tydelig rolle der vi har vært fødselshjelper for en borgerlig regjering, men hvor vi nå går i opposisjon. Det betyr at Krf ikke blir en del av regjeringsforhandlingene, og at vi heller ikke vil binde oss til noen avtale med regjeringen. Samtidig er det naturlig å tro at regjeringen vil lytte til Krfs kamp for et en struktur der hele Vest-Finnmark ivaretas gjennom et akuttilbud på sykehusnivå både i Hammerfest og Alta.

Bare papirvedtak

Han registrer at det i Stortingsbehandlingen er framkom merknader som blant annet sier at pasientene fra Alta nå skal kunne sendes direkte til UNN, samt førigner på åpningstider for røntgen, CT og MR med åpningstider for også kveld og helg.

– Dersom ikke merknadene følges opp av helseminister Bent Høie gjennom foretaksmøtene er dette knapt verdt papiret de er skrevet på. Vi i Alta har sett hva merknader i stortingsbehandlingen er verdt , blant annet når det gjelder utvidelsen av rullebanen ved Alta Lufthavn.