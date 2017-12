Førerkortutsettelse, «måtte på cella», feststøy og scooterkjøring

nyheter

Operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm ved Politiet i Finnmark forteller at helgens natt til søndag har vært ganske normal. Det som går igjen over hele fylket er episoder knyttet opp til overstadig beruselse, slåssing og en god del feststøy. I Alta måtte politiet sørge for at to personer ble tatt inn og fikk sove ut rusen i arresten. Begge ble tidlig søndag dimittert.

Her er et lite utvalg av politiets Twitter-meldinger som angår Alta/Kautokeino:

ca kl. 06.00: Alta: mann i 20-årene innbringes da han har opptrådt truende på en fest, samt nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra stedet.