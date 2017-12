– Klar for å bygge på Fefo-grunn

nyheter

Presset etter boligtomter og nye boligareal er i ferd med å tvinge Alta kommune til å ta i bruk Fefo-eid grunn. I dag er det isfront mellom Fefo og Alta kommune på grunn av uenighet om pris, og om kommunen skal få kjøpe areal eller bare feste.

– Vi er innstilt på å se om allerede felt avsatt i arealplanen kan utvides slik at vi kan øke volumet og antall tomter i de enkelte feltene. Flere tomter betyr at utbyggingskostnadene i selvkostfeltene kan fordeles på flere og få enhetsprisene ned tilsvarende, sier gruppeleder Ole Steinar Østlyngen.

Viktig grep

I budsjettforslaget som posisjonspartiene Ap, SV, MDG, uavhengig og Krf har flertall for, og som ventelig blir vedtatt den 21. desember, ligger det inne en beskrivelse av hvordan det skal satses på kommunale boligfelt. Her står det ingenting konkret om at allerede avsatte felt skal utvides.

– Nei, det gjør ikke det, men det er bred enighet i posisjonen om at vi skal satse på kommunale felt til selvkost. Skal vi få opp volumet er vi helt avhengig av å utnytte det potensialet som vil være der dersom vi får Fefo med på laget. Vår ambisjon er et tett samarbeid med Fefo og at vi sammen skal sikre nok boligtomter til at Alta kan fortsette veksten og utviklingen vi er inne i, sier SVs Otto Aas.

Han er av den oppfatning at både Kviteberg bolgifelt og Svenbakken/Falsen i Tverrelvdalen kan utvides betydelig slik at vi snakker om mellom hundre to to hundre eneboligtomter totalt.

– Disse feltene er de som ligger nærmest realisering. Samtidig er det svært viktig at vi får fortgang med Skoddevarre hvor vi ikke er kommet i gang med planleggignen enda. Vi må få skape balanse mellom boligbygging i vest og øst, hevder Aas.

Skogheim klart

Ole Steinar Østlyngen sier at Skogheim i Saga, feltet som mange omtaler som Bangjordet, nå er klart for oppstart av grunnarbeidet.

– Jeg tror dette feltet er det første som blir klart til utlysning. Deretter kommer Skoddavarre hvor reguleringsarbeidet startet føste kvartal. Utvidelse av feltene i Tverrelvdalen er absolutt aktuelt, og vil bli tatt med i rulleringen av arealplanen som nå pågår, lover Østlyngen.

Lover satsing

I budsjettdokumentet til posisjonspartiene heter det at målet til enhver tid er å ha ledige kommunale boligtomter. Videre heter det:

«Tilrettelegging av dette skal ha høy prioritet. Vi har flere felt som forhåpentligvis blir ferdig i løpet av året og vi har nye felt som skal prioriteres. Her kan nevnes utvidelse av Kaiskuru boligfelt og ferdigstillelse av Skogheim, Talvik og Tverrelvdalen. Planleggingsmidler for Skoddevarre boligfelt ble tatt inn i budsjettet for 2017 og vi ber om at dette har høy prioritet i 2018. Dette er det feltet i arealplanen med størst potensiale. I arealplanarbeidet som nå pågår er det viktig at både administrasjon og politikere ser etter nye potensielle arealer egnet for boligbygging. Ferdig regulerte boligfelt som kommunen ikke finner lønnsomme å bygge ut kan selges til private for om mulig å finne annen løsning.»