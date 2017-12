– Er ikke Alta en del av Finnmark?

nyheter

Det er budskapet fra tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen. Han forstår lite av at lederen i Finnmark Høyre, slik han oppfatter det, synes at alle kommunen og større tettsteder i Finnmark kan være aktuelle som hovedstad i nye Troms/Finnmark, men utelukker Alta.

– Kan Alta være kompromisset som sikrer Finnmark hovedsete for fylkesadministrasjonen bør fylkespolitikerne samle seg om det. Det må være bedre at fylkeshovedstaden havner i Finnmark, selv om det for enkelte vil være tungt å svelge at det blir Alta, sier Simensen.

18 av 19 aktuelle

Han peker på at blant annet Jo Inge Hesjevik i kraft av å være leder i Finnmark Høyre har uttalt seg på en måte som tilsier at 18 av 19 finnmarkskommuner er aktuelle for administrasjonsarbeidsplasser i den nye storregionen. Alta nevnes ikke og Simensen tolker dette som at det er bedre at regionhovedstaden havner i Troms enn at Alta skulle bli foretrukket.

– Simensen snakker, for å si det på forståelig godt norsk, bare tøv. Han fortsetter på den samme konfrontasjonslinja som mange andre Alta-politikere med å gjøre enhver debatt til for og mot Alta. Det finnes ikke noe Alta-hat, i alle fall ikke hos meg og Høyre. Simensen ønsker bare å skape splid med en slik retorikk som han nå legger opp til, sier Hesjevik og legger til:

– Alta er et samfunn i vekst og utvikling. Jeg har vært mest opptatt av å sikre arbeidsplasser som allerede er i Finnmark til kommunene som er helt avhengig av arbeidsplassene. De er her allerede og må bare sikres. Så få vi se hvor det politiske hovedsetet og den administrative fylkesadministrasjonen blir plassert. Er Alta et godt kompromiss, er jeg personlig, og sikkert også Finnmark Høyre, positivt innstilt. Men det er ikke det denne saken nå handler om, klargjør Hesjevik.

Kompromiss

Kår Simensen sier at han har tillit til at forhandlingsutvalget fra Finnmark forsøker å ivareta de strukturer som finnes, men forventer at når forhandlingene nå har kjørt seg fast må også Alta spilles inn som et alternativ.

– Alta er et godt alternativ som fylkeshovedstad – Jeg har tro på at mulighetene i det nye fylket er langt større enn ulempene.

– Jeg ser at Troms har noen argument som går mot Vadsø på grunn av avstand og kommunikasjoner. Alta vil være midt i regionen, har gode kommunikasjoner og vil sikre en god finnmarksprofil på nyregionen. Når vi nå også kan registrere at politikere i Troms peker på Alta som et kompromiss, blir det veldig merkelig at fylkets egne politikere utelukker Alta, klargjør Simensen.