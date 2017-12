«Trafikklys» skal varsle unormalt sykefravær

nyheter

Politikerne er enige; en av hovedårsakene til at de økonomiske rammene er trangere enn tidligere er et sykefravær blant kommunens ansatte som er langt høyere enn landssnittet.

– Sykefraværet er i ferd må å legge kommunen i en økonomisk tvangstrøye. Hadde vi fått sykefraværet ned på et normalt nivå ville vi hatt flere titalls millioner å bruke på prioriterte grupper og oppgaver, sier leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen.

Han får full støtte av politisk motstander Ole Steinar Østlyngen som sier at man er helt nødt til å få en dugnad for å få ned sykefraværet, eller mer positivt få opp nærværet. Vikarutgifter og mindre effektiv drift koster kommunen alt for mange millioner årlig.

Flertall for nye grep

Posisjonspartiene får full støtte hos Frp for å sette høye mål og ikke minst ta i bruk konkrete tiltak for å få fraværet ned.

– Vi skal være tett fokus på sykefraværet. I Alta kommune kommune er det fortsatt over 10 prosent til tross for mange år med jobbing og avsatte ressurser for å øke nærværet. Målsettingen med å komme under ni prosent i løpet av 2017 er ikke innfridd, og nå må vi sørge for å få ned fraværet, sier gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen og legger til:

– Vi har ikke lyktes med arbeidet på dette området, det må vi erkjenne, men gir ikke opp. På vegne av Alta kommune har vi en målsetting om å senke sykefraværet til under 10 prosent innen 1. juni neste år, og under 7,0 prosent innen 2020.

For å nå målene setter inn følgende tiltak med virkning fra 1. februar 2018: