Kautokeino-mannen i 40-årene havnet utenfor veien ived Bredbuktnes rundt klokken 02.00 natt til lørdag. Da politiet fra lensmannskontoret i Kautokeino kom til kunne de konstatere at utforkjøringen ikke hadde medført noen personskade, men fattet mistanke til at føreren var ruspåvirket. Han ble tatt med til legevakt for blodprøvetaking, forteller operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm ved politiiet i Finnmark.

