Boligbrann i Tollevika

Heldigvis viste det seg at brannmeldingen klokken 04.35 natt til lørdag var mindre dramatisk enn fryktet, og at meldingen om boligbrann var mer å regne som et branntilløp som hadde uviklet sterk røykutvikling. Ifølge operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm fikk Brannvesenet frask kontroll på brannen og sikret personen som opphold seg i lieliigheten i Øvre Tollevik. Personen kunne imidlertid ikke tilbringe resen av natten i leiligheten på grunn av røyksadene.

Restverdiredning som også kom til sørger for utlufting.

Brannen startet som følge av at beboeren hadde tømt asken fra ovnen, og hadde tømt asken i en søppelbøtte. Fordi asken innholdt glør selv etter at ovnen hadde vært kald i mange timer, ble søppelbøtta antent av glørne.