– Tapte i Stortinget, men kan vinne i regjering

Stortinget avviste rundt klokken halv to natt til fredag med 67 mot 31 stemmer dokument-8-forslaget om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Sykehusforkjemper, Alta- og finnmarkspolitiker Trine Noodt, har likevel ingen planer om å kapitulere. Hun fortsetter kampen i helgen i Oslo, hvor hun møter sine partivenner i Venstre til sentralstyre- og landsstyremøte.

– Stemte ned dok-8-forslaget Natt til fredag stemte Høyre, SV, Rødt og Ap ned forslaget om utredning.

– Regjeringen er avhengig av Venstre for å ha flertall, og mitt mål nå er at når våre forhandlere går i møte med regjeringspartiene Frp og Høyre skal kravet om utredning være et viktig punkt. Så lenge Venstre og Frp er enige om at dette er en viktig sak, er vi to mot én og har et godt utgangspunkt, sier Noodt til Altaposten.

Må opprette tilliten

Hun mener at uansett om Venstre blir en del av regjeringen eller ikke, må tilliten til politikerne hos folk i Finnmark gjenopprettes.

– Det er en gjennomgående sterk og bred mistillit hos innbyggerne. Ikke første og fremst over at de ikke får respons i kravet om nærhet til akutt- og fødetilbud. som i dag er 14 og 27 mil unna henholdsvis i Alta og Kautokeino, men at avgjørelsen skal tas på et beslutningsgrunnlag som ikke er faglig utredet. Det er et minimumskrav fra folk at beslutningsgrunnlaget må være tilstede. Det er grundig dokumentert gjennom et av landets fremste analysemiljø at kravene til statlige milliardinveseringer er brutt, og at faren for at milliarder kan feilinvesteres er til stede, slår Noodt fast og legger til:

– Derfor er det ekstremt skuffende at Høyre og Ap stemte ned å få fakta på bordet, det vil si å gjenopprette tilliten til befolkningen. Jeg er ikke overrasket, men til gjengjeld veldig skuffet over at Ingalill Olsen (Ap), Runar Sjåstad (Ap) og Marianne Haukland (H) fra Finnmark ikke er villig til å lytte til det engasjementet vanlige folk nå står fram med.

Venstre i regjering?

Hun skal sammen med de øverste organene i Venstre i helgen være med å avgjøre strategien for partiet. Skal partiet gå inn i regjering, eller forbli et støtteparti med avtale?

– Uansett hva som blir besluttet så må Venstre etter min oppfatning spille inn utredningskravet på en tydelig måte i forhandlingene.

På vei inn

NTB skriver fredag at Venstre i hele høst har hatt sonderinger med regjeringspartiene, blant annet for å få vanskelige spørsmål ryddet av veien. De sonderingene er nå ferdige, ifølge opplysninger NTB sitter inne med. Ifølge NTB-saken tyder mye på at Venstre går inn i regjering, og at de har et krav om fire statsråder og gjennomslag i viktige Venstre-saken.