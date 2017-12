– Høie feilinformerte Stortinget om akuttberedskapen i Alta

nyheter

Venstres Trine Noodt fulgte hele stortingsdebatten tidlig natt fredag om dokument-8-forslaget. Hun reagerer på mye av det sm ble sagt, men synes det er veldig spesielt at helseministeren feilinformerte Stortinget i sitt innlegg med sin beksrivelse av luftbambulansetjenesten.

– Bent Høie framstilte beredskapen som mye bedre enn den i virkeligheten er, og kom med direkte feilaktige opplysninger som er egnet til å skape falsk trygghet for dagens akuttilbud, sier Nood i en kommentar.

– Skjuler fakta

Hun mener Høie er mer opptatt av å skjule fakta, enn å få fram et korrekt bilde.

– Under Stortingets behandling gjentok han og Høyre-representantene de samme gamle frasene. Hva er det Høie og Høyre risikerer med fakta? Jo, å endre strukturen, noe som kom godt frem i debatten. Høie messer videre på ting han bare kan gjette seg frem til: Usikkerhet i fagmiljø, at vi risikerer å ikke ha er fødetilbud verken i Hammerfest eller Alta om kvinner fra Alta og Kautokeino får et fødetilbud nærmere der de bor, sier Noodt og legger til:

– I tillegg kommer helseministeren med faktiske feil i sitt innlegg. Han hevder at vi har to ambulansefly med døgnbemannet medisinsk team som står klart til å frakte pasienter til sykehus om noe alvorlig skulle skje. Høie, vi har ikke to fly i døgnbemannet beredskap. Vi har ett fly i døgnbemannet beredskap, og ett som er i beredskap mellom klokken 08.00 og 16.00. Det etter at to døgnmemannede fly ble kuttet for noen år tilbake. Det er slett ikke sikkert at det står fly klart i Alta når det skjer ei alvorlig ulykke eller sykdom. Samtidighetskonflikter og venting på fly er noe helsepersonell i Alta er vel kjent med. Det er etter mitt syn svært alvorlig at helseministeren feilinformerer Stortinget på denne måten.

God tilbud

Overfor Altlaposten hevder Høia at det han sa til Stortinget er riktig og ikke feil.

– Det er korrekt selv om det kunne vært mer presist. Det er to ambulansefly i Alta, og det er 24 timers beredskap. Det ene døgnkontinuerlig og det andre på dagtid.

Han sier samtidg at han i tillegg kuinne informert om at beredskapen i luften ikke er begrenset til dette.

– I tillegg til ambulanseflyene i Alta, er det ambulansefly med døgnberedskap både i Kirkenes og Tromsø. Helikopter er også en viktig akuttmedisinsk ressurs. Data for perioden 2014-2016 viser at redningshelikopteret på Banak hadde median utrykningstid til Alta på 30 min. For ambulansehelikopteret i Tromsø var median utrykningstid 43 minutter for samme periode. Det er i tillegg stasjonert ett ambulansehelikopter i Tromsø, og det vil også komme nytt redningshelikopter i Lakselv/Banak som vil få betydelig bedre muligheter for regularitet enn nåværende helikopter, forkalrer Høie.

Samtidighetskonflikter

Til påstanden om samtidskonflikter peker han på statistikk over flyvninger (2015), og at det i gjennomsnitt er et oppdrag annenhver natt for flyene stasjonert i Alta.

– Data fra 2015 viser at 88 prosent av oppdragene som hastet ble utført av ett av Alta-flyene. De øvrige oppdragene ble løst av fly som er stasjonert ved enn av de andre basene i regionen, klargjør Høie og legger til:

– Jeg mener det er grunn til å være bekymret for at hvis en hadde vedtatt å ha tre fødeavdelinger i Finnmark, kunne en risikert at en ikke hadde klart å bemanne med tilstrekkelig kompetanse i Hammerfest og Alta, med det resultat at det hadde blitt fødetilbud begge steder som ikke hadde kunne tatt førstegangsfødende og risikofødsler. Da hadde hele Vest Finnmark stått uten fødeavdeling, selv en hadde hatt fødetilbud. Men det hadde svekket beredskapen betydelig– spesielt på kysten.