Slik tar du vare på juleblomstene

– En ting er felles for veldig mange av juleblomstene – desember i stuene er mørk og varm. I desember fyrer vi opp stuene varme og det er lite lys utenfra, noe som er motsatt av plantenes preferanse. Sørg derfor for best mulig lysforhold og gjerne en plass i en litt kjøligere vinduskarm. Da har du gode forutsetninger for å lykkes, forteller Tove Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter i en pressemelding.

Amaryllis

Løkplanten med de store blomstene i hvitt, rosa eller rødt kommer opprinnelig fra Chile. Amaryllis skal vannes forsiktig hvis den er i potte og jorden kan gjerne tørke opp mellom hver gang. Får løken for mye vann, kan den råtne. Frem til knoppene begynner å åpne seg skal du være ekstra forsiktig med vannet. Da får du kortere stilker som ikke knekker når amaryllisen blomstrer.

Veksten til amaryllis reguleres av vann og temperatur. Ønsker du å stoppe veksten, ja da vanner du mindre og setter planten et kjøligere sted. Snu potten rundt med jevne mellomrom slik at den ikke vokser skjevt. Den bør få rikelig med lys, men unngå direkte sollys.

Asalea

Asalea bør plasseres lyst. Planten vil gjerne ha det litt kjølig, så en kald hall eller forstue er å foretrekke fremfor en varm stue. Mange blomsterglade har dårlige erfaringer med å holde asalea fin, men vi kan berolige deg med at nye sorter er mye sterkere i forhold til utfordringene livet i stuen gir. Har du ikke prøvd asalea på noen år er det vel verdt å forsøke igjen! Asalea er faktisk en av blomstene du kan holde blomstrende lengst.

Asalea må ha rikelig med vann under knopping og blomstring. Ellers bør den holdes jevnt fuktig og den må ikke tørke helt. Den beste måten å vanne på er å senke hele potten ned i en bøtte med lunkent vann et par ganger i uken. La stå til det ikke kommer flere luftbobler. La potten renne godt av før du setter den tilbake i pyntepotten.

Juleglede

Julegleden regnes som vår eldste juleblomst, og er virkelig en plante som passer inn i hjem med retro miljø. Den bør holdes jevnt fuktig. Regelmessig vanning med lunkent vann er best. Pass på at det ikke blir stående vann i skålen. Julegleden trives best ved 18-20 grader. Ønskes en lang blomstringstid, bør den stå ved kjølig stuetemperatur. Ved for høy temperatur blir blomstringstiden kort. Ved for mørk plassering faller blomstene lett av. Julegleden trives best ved jevn temperatur og en bør derfor unngå trekk.

Julerose

Julerosene har fått en kraftig økning i populariteten de siste årene. Egentlig er dette en staude som kan blomstre svært tidlig på våren, og dette er lurt å ha i bakhodet når vi prøver å få den til å trives inne også.

Julerose tåler å tørke opp mellom vanning, vann derfor forsiktig. Blomstringstiden er lang og frodig så lenge julerosen står lyst og ikke for varmt. Julerose skal ikke gjødsles når den står i potte innendørs. Julerosen kan tåle å stå ute selv om det er noen få minusgrader. Blomsten egner seg godt utenfor døren til jul i deler av landet der vinterklima er mildt.

Julestjerne

Julestjerner er greie å stelle. Det eneste de ikke tåler er kulde, og for julestjernens del skal den helst ikke utsettes for kaldere temperaturer enn 12-15 grader. Julestjernen skal derfor alltid pakkes inn på vei hjem fra butikken. Blir planten nedkjølt, selv for en kort stund, kan en risikere at bladene faller av. En julestjerne som er plassert ute eller i direkte trekk fra dør i butikken vil som regel ha blitt nedkjølt, så vær ikke redd for å spørre om dette før du kjøper julestjernene dine.

Julestjernen kan godt tørke opp mellom hver gang en vanner, men den må ikke tørke ut, så vanning med lunktent vann 1-2 ganger i uken er passelig. Trivselstemperatur for julestjernen er 15-22 grader, så vær også forsiktig med trekk, særlig hvis du lufter. Hvis en plasserer julestjerner lyst, bevarer de fargens intensitet best.

Julekaktus/Novemberkaktus

Julekaktusen kan bli mange år gammel. Den skal vannes moderat med lunkent vann. Den tåler ikke å stå med vann i underskålen, men derimot liker den en liten uttørking mellom vanningene.

Ettersom blomstene visner, er det en fordel å plukke av disse, da trenger ikke planten å bruke unødvendig energi til å sette frø. Planten skal stå så lyst som mulig. Vil du at den skal blomstre til neste jul, bør du plassere den kjølig om sommeren (gjerne utendørs, på en skyggefull plass) og ta den inn når været utendørs begynner å bli kaldt.

Svibel

Svibler kommer fra østlige deler av Middelhavet. Svibler er flotte til jul og advent, men aller best liker de seg der det er kjølig innendørs, mellom 15 til 18 grader. Plasseres plantene kjølig om nettene, forlenges blomstringstiden. Svibler bør vannes forsiktig, særlig frem til blomstring. Hvis den får for mye vann eller står for varmt, vil den strekke seg for mye og blomsterstilkene vil kunne knekke. Krever ingen gjødsling, med mindre man ønsker å ta vare på løken til utplanting eller neste jul; da skal man gjødsle forsiktig etter blomstringen er over.