Ingen gehør for stans av sammenslåingen

Stortingsrepresentantene Ingalill Olsen (Ap) og Runar Sjåstad (Ap) argumenterte heftig for å¨stanse sammenslåingen av Troms og Finnmark, men representantforslaget fikk ikke gehør på Stortinget i natt.

– Vi har designet en dysfunksjonell region, mente Ingalill Olsen, og hevdet at folk flest i Finnmark er imot en sammenslåing.

– Dette er et resultat av Oslo-arrogansen, uten at man tar hensyn til de demokratiske organsene lokalt, sa Olsen, som mente at Finnmark kom til å tape både aktivitet og arbeidsplasser.

– Regionreformen er en flopp med null innhold, sa Olsen.

Runar Sjåstad påpekte at Finnmark Ap i utgangspunktet en frivillig sammenslåing, men dette var altså en tvangssammenslåing uten støtte lokalt.