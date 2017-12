Få asylsøkere fra storskog returnert til Russland

nyheter

Stortinget endret loven 20. november 2015, slik at asylsøkere som kommer til Norge med opphold fra et trygt tredjeland kan bli returnert fra Norge til dette landet.

Men Russland har nektet å ta imot asylsøkerne, og mange får behandlet sine søknader i Norge likevel, melder NRK.

Av de om lag 5.500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet. 1.100 fikk ja på søknaden, opplyste Utlendingsdirektoratet i juni i år.

1.109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1.831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene. 1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland.

1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt. Tre saker er såkalte Dublin-saker.

Det kom i alt 5.473 personer via Russland over grensestasjonen Storskog i Finnmark i 2015. I sommer opplyste UDI at det gjensto 57 saker som ikke var ferdigbehandlet.

