Hovedutvalget for oppvekst og kultur går for Àilegastunnelen som navnet på den siste tunnelen som er under bygging mellom Langnes og Storsandnes på Alta Vest.

Navnekomiteens forslag til innstilling ble lagt fram på møtet. Leder Tommy Berg kunne legge fram forslaget Àilegastunnelen. På norsk er navnet Hellig fjell. Det kvenske navnet blir det som kvensk stedsnavntjeneste anbefaler.

Venstres Per Tore Bech Nygård foreslo på sin side Toftentunnelen, men forslaget falt med 1 mot 7 stemmer.