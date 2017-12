– Trygg på at det blir byggestart

nyheter

15. november kjørte Leif Johanson og megler Lars Erik Bjørn første infomøte rundt C4 Borettslag, i Markveien. De tre første ukene ble satt av til forhåndssalg der borettslagsmedlemmer kunne bruke andelsnummeret for å sikre seg forkjøpsrett.

– Nå er forhåndssalget over, og 13 av leilighetene ble solgt på denne måten. Vi håpet jo det skulle bli bra, og det gikk bedre enn forventet, sier Johanson til Altaposten.

Opprinnelig var 16 leiligheter målet, før byggestart kunne garanteres.

– Jeg føler meg trygg på at det blir realisert og at det blir byggestart på prosjektet. Jeg håper det kan gå i ett, uten at det blir pause i byggeprosessen, sier Johanson

Rift om stort og smått

Han forteller at det var de største leilighetene, samt de aller minste, som gikk først:

– Enorm interesse Leif Johanson hadde ikke turt å håpe på at så mange skulle komme for å sjekke ut boligprosjektet hans.

– Alle de fem minste er solgt. Og et par av de største hadde vi svært mange interessenter på. Det var rift om de helt store og de helt små. Flere mellomstore er også solgt. Noen av de store og mellomstore gjenstår, og vi har ledige objekter i begge tårn, forteller han.

– Først-til-mølla-prinisppet gjelder nå, der de som måtte ønske kan kjøpe leiligheter på «vanlig vis» uten hensyn til borettslagsmedlemskap, sier Johanson.