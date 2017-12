Låsesmed hentet ut basarpengene

nyheter

Altaposten kunne onsdag fortelle om basarpengene (A-pluss) som var blitt mystisk borte fra nattsafen. Isak J. Turi var svært bekymret etter at ingen kunne redegjøre for pengene.

Det kan Nokas gjøre onsdag ettermiddag. Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas Group kan nemlig opplyse at pengene er kommet til rette og ankom tellesentralen i Tromsø tirsdag kveld.

– Posen er talt opp og kunden er godskrevet 23.450 kroner på kontoen deres, opplyser han.

Mauritzen kan også oppklare selve mysteriet.

– Grunnen til at dette tok litt tid var at bankens nattsafe ikke lot seg åpne av våre verditransportører da vi var der sist. Vi måtte derfor be låsesmed om hjelp for å få tilgang på posene. Nattsafen ble derfor først hentet av oss sist uke, forteller han.

Han forstår at kunden ble urolig.

– Selv om vi fulgte vanlige varslingsrutiner til banken, må vi bare beklage om dette ikke er blitt godt nok kommunisert videre og at det har tatt lenger tid en vanlig før pengene kom fysisk inn på konto. De har i hvert fall ligget trygt og godt i mellomtiden, fastslår kommunikasjonssjefen onsdag ettermiddag.