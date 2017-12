Klokkehilsen til Oulu

nyheter

Ordfører Monica Nielsen pleier det gode forholdet med vennskapsbyen Oulu, som i likhet med resten av Finland feirer 100-årsjubileet.

I et brev til ordfører Päivi Laajala gratulerer hun vennskapsbyen på det varmeste.

– Som et symbol på vårt gode og langvarige vennskapsforhold, ønsker vi å gi Oulu en skiferklokke, med nordlyset og Nordlyskatedralen som motiv. Vi har i katedralen fått et landemerke som vi er veldig stolte av, skriver Niielsen, som også forklarer skiferens betydning for Alta og hvor populær steinen er utenfor Norges grenser.

– Vi ser fram til videre utvikling av vårt samarbeid med Oulu, skriver ordføreren.