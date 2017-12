Feil om uranverdier i Kautokeinos drikkevann

nyheter

Teknisk sjef i Kautokeino, Sindre Murud, har gjort avisa oppmerksom på at det er benyttet feil kommunenummer i artikkelen som omtalte for høye verdier av uran i drikkevannet i Kautokeino.

22. november 2017 hadde Altaposten artikkelen «Her fant de mer uran i drikkevannet enn normalt». Etter å ha blitt kontaktet av Altaposten, gikk kommunen og Mattilsynet nærmere gjennom bakgrunnsmaterialet lagt fram i forbindelse med «FHI-Grunnvann-prosjekt».

De oppdaget da at grafene ikke stemte overens med hva Altaposten refererte til. De oppdaget at vannverk 93, Kautokeino, ligger på under 1 ug/L og regnet med at Altaposten hadde kvalitetsikret sine opplysninger og antok derfor at tabellen var noe upresis. Mattilsynet valgte i samråd med Kautokeino kommune å kontakte Folkehelseinsituttet og å få bekreftet dataene. Kommunen har videre tatt egne vannprøver og venter på svar.

Kautokeino kommune har fått svar fra seniorforsker Vidar Lund, som var Altapostens intervjuobjekt da saken ble omtalt. Folkehelseinsituttet beklager at de ikke hadde detaljene til undersøkelsen.

Når de ser på grunnlagsdataene fremkommer det at alle de undersøkte vannverkene i Finnmark ligger under de angitte grenseverdiene for uran.

Altaposten beklager feilene i artikkelen, ikke minst dersom dette har skapt usikkerhet og engstelse i Kautokeinos befolkning.

Artikkelen er slettet fra nettutgaven som følge av at hele premisset for artikkelen var feil.