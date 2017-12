Ballo leder helseutvalg

nyheter

Finnmark Arbeiderparti har nedsatt et helseutvalg som skal se på de framtidige spesialisthelsetjenestene i Finnmark.

– Det legges til grunn at sykehusstrukturen i Finnmark er vedtatt i Stortinget gjennom Nasjonal sykehusplan. Dette innebærer en videreføring av to sykehus i Finnmark, i Hammerfest og Kirkenes, samt realisering av Alta Nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok, heter det i en pressemelding fra partiet. Planen er at de skal være ferdig med sitt arbeid til partiets årsmøte i mars.

Det oppnevnte helseutvalget har følgende sammensetning:

1. Olav Gunnar Ballo, leder av utvalget, Loppa

2. Espen Rafaelsen, Sør-Varanger

3. Marianne Sivertsen Ness, Hammerfest

4. Kristin Jensen, Alta

5. Knut Johnsen, Karasjok

6. Christian Bergeton Claussen, AUF