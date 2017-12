– Vær ærlig Bengt Rune: Innrøm at du holder velgerne for narr

nyheter

Stortingsrepresentant gjennom åtte år, Kåre Simensen (Ap), gir Frp ansvaret for tidenes løftebrudd i sykehussaken.

Han er hundre prosent sikker på at dok-8-forslaget om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark blir stemt ned av Stortinget i torsdag. Like sikker er han på at Frp har spilt et dobbeltspill og må bære ansvaret for det han betegner som tidenes løftebrudd overfor befolkningen i Alta.

– Bengt Rune Strifeldt og Frp vet bedre enn noen andre, at dersom partiet hadde gjort det de lovet velgerne; presse Høyre til å godta at det må på plass et forsvarlig beslutningsgrunnlag, det vil si pålegge Helse Nord en helhetlig faglig utredning, ville det vært Høyre/Frp-regjeringens politikk. Jeg er i tvil om kravet om utredning i det hele tatt er spilt inn i regjeringsforhandlingene, sier mannen, som inntil nylig representerte Alta og Ap på Stortinget.

– Hvordan kan du være sikker på at Bengt Rune og Frp ikke har krevd utredning i forhandlingene?

– Det sier seg selv. Med tre av fire regjerings- og støtteparti bak kravet om utredning, ville Høyre bøyd av. Det eneste Høyre har å tape, er prestisjen til helseminister Bent Høie. Utredning har ingen budsjettmessig konsekvens, og partiet har vedtak fra Finnmark Høyre bak seg dersom de hadde gått for utredning. I stedet blokkerer Høyre for et flertall som kan sikre et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Tror virkelig Frp at de får noen til å tro på at partiet har stått på for utredning i regjeringsforhandlingene?

– Så du tror ikke på Siv Jensen, Søviknes og Bengt Rune Strifeldt om at de har lagt inn krav om utredning i regjeringsforhandlingene?

– Nei, Frp og Høyre driver et spill der Frp skal stemme for utredning i Stortinget, men hvor de vet at det ikke får noen som helst betydning. I neste omgang skal regjeringen med Bent Høie i spissen si at regjeringen er forpliktet av Stortinget som to ganger har sagt nei, både gjennom den nasjonale sykehusplanen og nå ved dok-8-forslaget.

– Er det ikke litt drøyt å skylde på Frp hvor hele gruppa tross alt stemmer ja til utredning i morgen?

– Nei, jeg håper og tror at folk vil stille Frp til ansvar. Jeg tror mange begynner å bli lei av valgløfter og lovet politikk blir avfeid med at de er «lillebror» i regjeringen og ikke har stortingsflertallet på sin side. I Finnmark bruker de dette rått i mange saker, eksempelvis når de ikke prioriterer RV 93 og og RV 94 og Finnmark kommer svært dårlig ut i NTP. Min påstand er, at dersom Frp hadde gjort det de lovet velgerne, hadde brukt bare litt av sine politiske muskler til å legge press på Høyre, hadde de vunnet fram i regjering. Det er ikke evnen, men viljen som mangler.

– Hvilke konsekvenser vil det du betegner som et løftebrudd få?

– La meg med en gang si at jeg hadde håper at Ap vil stemme for dok-8-forslaget, men har liten tro på at mitt parti gjør det som for meg åpenbart er rett i denne saken. Det er skuffende, men ingen kan si at Ap har lovet støtte til dok-8-forslaget. Vi bryter ikke noe valgløfte. Frp vant valget i Alta og Finnmark på grunn av løftene som ble gitt. Ved neste korsvei vil velgerne reagere på tillitsbruddet. Jeg tror ikke sykehussaken er over med morgendagens behandling og vil bli tema i mange år framover.

– Du retter all skytset mot Frp, men Venstre og KrF har vel også et ansvar for at regjeringen sier nei til utredning?

– Det er flertall blant de som holder en borgerlig regjering i live om utredning. Både Venstre og KrF har et ansvar for det de har lovet velgerne, men det er Frp som regjeringspartner og den som tydeligst lovet velgerne at de skulle fike utredning dersom den blå-blå regjeringen fikk velgertillit. Ansvaret ligger først og fremst hos Frp.

– Du har gitt opp og tror ikke det blir noen ny utredning?

– Alt sier meg at Frp og Høyre har drevet et kynisk spill hvor de har brukt lovnadene om utredning i valgkampen, vel vitende om de ikke ville bli stilt til ansvar etter valget. Dok-8-forslaget blir stemt ned og regjeringen kommer ikke til å be om noen ytterligere utredning, slår tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen fast.